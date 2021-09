Cinco opciones para acceder a préstamos mayores de S/200 mil

Para obtener un préstamo debes tener en cuenta que las entidades bancarias si bien son las más populares y utilizadas por las personas, no son las únicas alternativas para obtener altos montos de financiamiento. Hay otras opciones que te pueden dar la posibilidad de acceder a la liquidez que necesitas para modernizar tu empresa, iniciar un proyecto, consolidar deudas o para lo que desees y en algunos casos con mejores atributos y facilidades que las opciones de financiamiento tradicionales.

¿Sabes a cuáles nos referimos? Aquí te contamos 5 formas de acceder a préstamos mayores a S/200 mil.

Fintech de préstamos

Las fintech son entidades que prestan servicios financieros de manera ágil y eficiente a través de la tecnología. Debido a la innovación con la que trabajan son capaces de ofrecer soluciones más rápidas y efectivas al momento de procesar una solicitud de préstamo.

Y si a las Fintech nos referimos, Prestamype es la mejor opción para solicitar un préstamo con garantía hipotecaria desde S/20 mil hasta S/1 millón. Su proceso de evaluación es inclusivo, ya que permite evaluar a personas reportadas en Infocorp o sin historial crediticio. Ofrecen una tasa anual única que va desde 15,4% y que incluye los gastos de tasación, notariales y registrales. Uno de los principales requisitos es contar con un inmueble inscrito en SUNARP ubicado en Lima Metropolitana, Arequipa o Callao.Solicitar un préstamo mayor a S/200 mil, aquí.

Cajas Municipales

También conocidas como microfinancieras, las cajas municipales tienen funciones similares a las de los bancos, pero la diferencia principal radica en que pueden ofrecer montos altos, pero a una tasa elevada, aproximadamente auperior a 40% anual. Los principales requisitos para acceder a los créditos de las cajas municipales son:contar con un negocio propio, mínimo medio año de experiencia en el rubro de la empresa, no contar con un mal registro en el sistema financiero. A diferencia de las fintech, deberás acudir a la caja de tu preferencia para solicitar tu préstamo.

Cooperativas

Las cooperativas pueden otorgar préstamos cerca de S/.600,000 con tasas que varían de acuerdo al tipo de empresa que tengas llegando hasta 45% y en algunos casos no incluyen los costos de comisiones, gastos y demás. En general, para acceder a este tipo de financiamiento debes ser una persona jurídica, presentar las declaraciones juradas anuales de Impuesto a la Renta de los últimos 2 años, estados financieros, Flujo de Caja y contar con un score de riesgo “normal” en las centrales de riesgo.

Bancos

En nuestro país la tasa de interés anual para los préstamos bancarios enfocados en capital de trabajo está en promedio en un 50%. Además, para acceder a préstamos con montos altos, este tipo de entidad exige al cliente el Balance General, el Estado de Resultados, declaraciones del IR, patrimonio de la empresa y los Flujos de caja, y sobre todo contar con un buen historial crediticio en el sistema financiero. De lo contrario sería poco probable que puedas calificar a un préstamo bancario.

Prestamistas informales

Si bien es una opción que no se recomienda y a la que no se debe acudir, en el Perú es una fuente bastante recurrida. De acuerdo a la Asbanc, la tcea de los préstamos informales puede llegar hasta 400% y superar 1000% con respecto a los intereses debido a que no hay una entidad reguladora que supervise los servicios que ofrecen, por ende los requisitos que les imponen a los solicitantes varían. Se recomienda tener mucho cuidado con este tipo de préstamos, pues la manera en que se llevan a cabo las operaciones y la cobranza puede poner en peligro tu integridad.

Los expertos recomiendan tener mucho cuidado al solicitar un préstamo informal, y por ningún motivo entregar dinero, tarjetas de crédito, o claves de cuentas bancarias personales. Si buscas un préstamo debes buscar una alternativa 100% formal y que brinde buenas condiciones como Prestamype. Esta fintech ofrece préstamos con garantía hipotecaria con tasas anuales desde 15,4% y que incluyen los gastos de tasación, notariales y registrales. Si cuentas con deudas, estás reportado en Infocorp o no tienes historial crediticio, no es determinante, ya que tu inmueble será el respaldo para solicitar el préstamos que necesitas.Pre-califica a un préstamo con garantía hipotecaria, aquí.

[Publirreportaje]