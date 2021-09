Pese a prohibición, en el Congreso buscan crear universidades públicas

Pretensiones ya conocidas. Dos congresistas de Acción Popular y Renovación Popular han presentado proyectos de ley que plantean la creación de universidades públicas, pese a que existe una prohibición vigente hasta mayo del 2022.

El 27 de agosto último, el parlamentario de Acción Popular Jorge Luis Flores Ancachi presentó el proyecto de ley N°091-2021-CR, que crea la Universidad Nacional de Ciencias de la Salud, con sede en Lima y con subsedes en Puno y Cajamarca.

“Encárguese al Ministerio de Educación (Minedu) y Ministerio de Economía disponer la implementación y equipamiento para el funcionamiento de la nueva universidad, cumpliendo el proceso de licenciamiento que exige la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu)”, se lee en la iniciativa, la cual tiene como única disposición transitoria exceptuar la aplicación de la ley de moratoria vigente debido al estado de emergencia sanitaria por el Covid-19.

Según expone sus motivos el mencionado legislador, “la Sunedu ha denegado universidades a nivel nacional, lo que ha significado el perjuicio de miles de estudiantes”. “La propuesta busca crear una universidad especializada exclusivamente en la formación y capacitación en el área de salud, como —por ejemplo— lo hace la UNI”.

Flores afirma que es casi inalcanzable para los bolsillos de los jóvenes estudiar carreras en salud y biomédicas por las pensiones de las universidades privadas. “Solo deben buscar carreras técnicas o de bajo nivel”.

Por su parte, el 15 de setiembre, su colega de Renovación Popular Noelia Herrera Medina presentó el proyecto de ley N°198/2021-CR, el cual plantea declarar de interés nacional y necesidad la creación de universidades públicas y filiales descentralizadas en cada región, según la demanda educativa y laboral. “En la actual emergencia sanitaria, la posibilidad de pagar una pensión es escasa”.

Su propuesta contraviene en parte la ley de moratoria vigente, ya que esta última prohíbe la creación de universidades y solo acepta la apertura de filiales de aquellas públicas que cuentan con el licenciamiento.

Ambas propuestas ya están en la Comisión de Educación.

Hay 94 licenciadas

Sobre el tema, el exministro de Educación Martín Benavides ha precisado que hoy, tras el licenciamiento, se cuenta con 94 universidades que cumplen con condiciones básicas de calidad. “Estamos en un nivel similar a países de la región, en términos de la cantidad de universidades por número de habitantes”.

También ha señalado que lo que sí existe es una necesidad de abrir filiales de universidades licenciadas en zonas donde ha habido mayores denegatorias.

En tanto, el jefe de Sunedu, Oswaldo Zegarra, afirmó que hay 46 universidades públicas y 48 privadas con licenciamiento, las cuales albergan a un millón 100 mil estudiantes. Dijo además que vienen buscando alguna opción para los 74.000 jóvenes que se vieron afectados luego de que 51 universidades no cumplieran con las exigencias (48 privadas y 3 públicas).

Se debe indicar que desde el 2012 la ley de moratoria se ha ido prorrogando en tres oportunidades. Desde ese año, no se han creado universidades.

“Recién se ha culminado con el reordenamiento del sistema universitario”, precisó Zegarra.

Nueva amenaza

Pero ahí no queda todo. El congresista de Acción Popular Darwin Espinoza plantea incentivar la creación de filiales de universidades públicas licenciadas con canon. Esto no atenta contra la moratoria, no obstante, propone también dar una segunda oportunidad a universidades privadas asociativas denegadas. Esto ha generado malestar porque iría en contra de la Sunedu.❖

Presidente y premier mudos sobre Sunedu

Van a ser dos meses desde que asumieron sus cargos, y hasta hoy el presidente Pedro Castillo y el premier Guido Bellido aún no se reúnen con el jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra. Ellos sí lo han hecho ya con los rectores de las universidades públicas y privadas.

El único que conversa con el jefe de Sunedu es el ministro de Educación, Juan Cadillo. Zegarra espera conversar con Castillo y Bellido; sobre todo para explicarles el proceso de licenciamiento.