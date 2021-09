Chiclayo: congresistas inspeccionan instalaciones del Hospital Las Mercedes

Este miércoles 15 de septiembre, las congresistas Norma Yarrow, de Avanza País, y Jessica Córdova, de Renovación Popular, realizaron una visita de inspección en las instalaciones de los Hospital Las Mercedes de la ciudad de Chiclayo (región Lambayeque). La misma diligencia se realizó en los nosocomios Regional y Belén de Lambayeque.

Durante su visita recorrieron las inmediaciones del centro de cirugía, comedor, el área de emergencia, y pudieron constatar la falta de insumos, equipos médicos y número adecuado de especialistas para asegurar una adecuada atención a los pacientes.

Ambas sostuvieron que existe una responsabilidad del Ministerio de Salud (Minsa), del gobernador regional Luis Díaz y al director del hospital, Plinio Muro.

“No hay personal, no hay quien atienda a los pacientes. No solo es declarar el estado de emergencia, no digo que el ministro, pero tiene un montón de asesores, que vengan y se cercioren de la situación caótica en que está la salud en el departamento de Lambayeque”, señaló Yarrow.

Asimismo, exigieron que el ministro de Salud, Hernando Cevallos, destine una partida presupuestaria para la implementación adecuada de equipos e insumos médicos en el nosocomio. Además, que todos los esfuerzos en el marco del estado de emergencia no se centralicen en Lima.

Los pacientes de este nosocomio hicieron llegar su reclamo de que se ven obligados a realizarse los análisis y la compra de medicamentos en los exteriores del hospital.