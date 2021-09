Juan Cadillo: “No he conversado con el presidente sobre la Sunedu, pero desea una educación de calidad”

Usted ha señalado que el retorno a las aulas, con semipresencialidad, será un proceso lento. ¿Cuánto se ha avanzado?

En el país existen 6.019 escuelas que tienen clases semipresenciales. De esa cifra, el 97% está en el área rural. Allí, a diferencia del 2020, donde era obligatorio seguir el programa Aprendo en casa, cada colegio puede desarrollar actividades complementarias. El profesor tiene autonomía en ese sentido.

¿En Lima, las clases semipresenciales empiezan sí o sí a mediados de la semana?

Mire ese sí o sí, en realidad, es sí. La idea es la siguiente: esas instituciones educativas han presentado un plan, y este tiene que ser aprobado por la UGEL. Es obvio que estas escuelas tienen mejores condiciones al ser privadas y grandes, la mayoría de ellas, con todos los servicios porque están en distritos más desarrollados de Lima. Nosotros, a parte del Aprendo en casa, tenemos 96 espacios abiertos (Aprendo en comunidad), en los que se desarrollan actividades artísticas, físicas y educativas. Ahora el gran reto es abrir todas las escuelas.

Este plan piloto empezará con algunos colegios pudientes de Lima (Miraflores, San Borja y Surco). Eso es difícil que suceda hoy en la periferia por los planteles que no tienen agua ni buena infraestructura, ¿no?

Ese tema es importante, y también se ha previsto. Por ejemplo, se tiene en el presupuesto 401 millones de soles que se vienen transfiriendo para mejorar las condiciones sanitarias y adquirir kits de higiene para 54.495 locales educativos. De este monto, 94.93% de planteles ya tiene el dinero.

¿El retorno a las aulas se dará con fuerza en el 2022?

Muy posiblemente. Aunque el mundo científico nos está diciendo que la pandemia no se va a ir, y si no se va es obvio que el retorno será mucho más complejo y tenemos que ver formas alternativas como la semipresencialidad y el seguimiento del Aprendo en casa para no volver a perder otro año escolar.

¿Con qué sindicato de docentes va a negociar el Minedu?

Bueno, sabemos bien por parte de las propias noticias que tenemos hoy dos sindicatos de maestros. Y, según lo que dice la norma, se negocia con ambos sindicatos, aunque la preferencia la tiene el mayoritario.

Es decir... ¿el Sutep?

Mire, por normativa y por todo lo aprobado, es el Sutep.

¿Y en el caso de la Fenate (la federación de docentes que fue fundada por el presidente Pedro Castillo y que acaba de recibir su autorización)?

En el caso de la Fenate, cuando ellos presenten sus requerimientos y sus términos de negociación, también se hará lo mismo que con cualquier organización que es reconocida.

¿Se prevén cambios en la Ley de Reforma Magisterial?

En realidad, estamos elaborando un paquete de medidas que implican mejoras de determinadas condiciones como parte del plan de emergencia educativa. El paquete lo publicaremos las próximas semanas.

¿Se continuará priorizando la meritocracia?

Siempre.

¿Seguirán las evaluaciones continuas a los maestros?

Debemos entender qué es una evaluación. Si me dice que se desarrolla para castigar o botar (a docentes), bueno el propio sistema se resiente porque el objetivo no es ese, sino tener mejores maestros con una mejor formación y una mayor perspectiva de lo que debe ser su trabajo. Lo importante es que se den evaluaciones necesarias para reorientar a los docentes.

¿Respalda la reforma universitaria y la Sunedu?

Sí, ya hemos dicho que nosotros damos nuestro respaldo a la Sunedu, pero eso no quiere decir que no vayamos a ver algún problema o que no vayamos a corregir alguna desviación. Hay que trabajar con la Sunedu para corregir ello.

¿Y ha encontrado algunas cosas por corregir?

Hasta ahora los reportes que nos dan son satisfactorios, hemos pedido que la forma de licenciar a las universidades en el segundo tramo tenga una información más digerible para todas las personas. Por lo general, es muy técnica y una persona común y corriente no la entiende. Esta falta de organización de la información a veces crea el sentido de que no se está evaluando de manera similar.

Usted se ha reunido con el jefe de la Sunedu, pero aún no el presidente ni el premier. ¿Ese no es un mal mensaje? ¿Cuándo lo harán, porque ya lo han hecho con los rectores?

Bueno, no te podría decir eso. Básicamente, lo que la Sunedu tiene que hacer es trabajar por el bien del sistema universitario y como órgano está adscrito al Minedu. Ahora si el premier (Guido Bellido) o el presidente quieren reunirse con la Sunedu, esa es una cuestión de ellos.

¿Pero cuál es la opinión del presidente sobre la Sunedu? Quizá ya cambió la opinión contraria que tenía en campaña.

Mire, no he conversado, precisamente, sobre el tema de la Sunedu, pero lo que el presidente desea es que se tenga una mejor calidad educativa en todos los niveles. Esa es la apuesta, de hacer una revolución educativa, y es lo que se me ha encomendado. Es obvio que en 40 días no podemos presentar los resultados que esperamos, pero estamos en camino.

¿Cada cuánto tiempo se comunica con el presidente?

Bueno, la comunicación es diaria a través de WhatsApp; creo que para mí es el medio más ágil. Por lo general, yo me manejo bien en el ámbito digital y el presidente también, y hay una comunicación fluida.

Hace unos días, un legislador de Acción Popular acaba de presentar un proyecto de ley que propone darles una segunda oportunidad a las universidades no licenciadas. ¿Qué opina?

Hay que respetarla, y cuando nos pidan el análisis técnico veremos el poder responder.

Pero ¿usted, como profesor, cree que deben apoyar a las universidades que no cumplieron con condiciones básicas?

Lo que te puedo decir es que hemos conversado con los miembros de la Sunedu y hemos quedado en que el bien mayor deben ser los estudiantes. Y lo que tenemos que encontrar son mecanismos para que sigan estudios de calidad. Ese es nuestro objetivo, y cualquier iniciativa que esté orientada a obtener esa calidad será bienvenida.

Ministro ¿no habrá cambios bruscos en el sector?

Bueno, los cambios son buenos, ah. Cuando los cambios están bien orientados y bien concertados son buenos. En ese sentido, al menos desde la gestión que empezamos, no tenemos miedo al cambio.