SMP: falsos repartidores de delivery roban 3.000 soles, pero terminan siendo capturados

Con información de Johann Klug / URPI-LR

Delincuentes estaban dispuestos a llevarse todo. Dos hampones irrumpieron en una casa de apuestas el último viernes 3 de setiembre, en San Martín de Porres (PNP). El dueño del local estaba atendiendo a una de sus clientas cuando los sujetos ingresaron provistos de armas de fuego.

Los criminales se dirigieron directamente a la caja registradora donde había alrededor de 3.000 soles. Además de apoderarse del dinero, los malhechores también le arrebataron sus pertenencias a las personas que estaban al interior del establecimiento.

Celulares, billeteras, entre otros productos, pasaron a poder de los delincuentes, quienes, tras cometer su acto delictivo, huyeron del lugar. Según el afectado, dos motorizados estaban en los exteriores esperándolos para emprender la huida.

“Luego, cuando veo las cámaras de vigilancia del negocio de a lado, me doy cuenta que estuvieron buen rato al costado de la puerta ‘pulseando’ el lugar. Es ahí cuando entran y amenazan con que si no les daba todo me iban a matar. Yo les di todo lo que tenía, me asusté”, denunció el empresario a La República.

Tras el hecho, uno de los clientes recordó que su celular tenía GPS. Con dicha información, las víctimas del robo fueron a la comisaría del distrito y junto a los uniformados hicieron el seguimiento correspondiente. La geolocalización los llevó hasta un edificio de cinco pisos.

Los agentes hallaron a los hampones, quienes fueron detenidos y despojados de las pertenencias ajenas. El propietario del negocio, quien prefiere no revelar su identidad, dijo que su zona se ha convertido en ‘tierra de nadie’, por lo que pidió mayor presencia policial.

