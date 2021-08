Cusco. El informe N° 022-2021 de la Contraloría detectó retrasos extendidos en el IOARR (Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición) de mejoramiento de la Sala de Cuidados Intensivos del hospital Antonio Lorena.

El proyecto especial se realiza por administración directa con casi S/ 8 millones. Comenzó en julio del año pasado y debía concluir en diciembre. La última ampliación de plazo era abril, pero hasta mayo el avance apenas bordeaba el 58%.

Respecto al equipamiento, la Contraloría detalló que el Gobierno regional contrató a cinco empresas para la adquisición del mobiliario clínico y equipo biomédico. Ante los incumplimientos de las empresas, se resolvieron los contratos en marzo y mayo.

Otra observación de la Contraloría es que las cartas fianza de las empresas que incumplieron con el equipamiento no están vigentes o no existen. Por ejemplo, no se registró el aval financiero de la empresa Electrovision que debía proveer camillas y cunas. Igualmente, en el caso de la empresa Idemed de ventiladores mecánicos, la fianza está vencida.

La empresa Almed Distribuciones encargada de hemodiálisis y tratamiento de residuos sólidos hospitalarios, solo habría presentado su fianza de presentaciones accesorias y no del servicio principal como manda la norma.