Con información de María Pía Ponce/ URPI-LR

Este 7 de agosto se continúa con la jornada de vacunación en el parque zonal Huiracocha del distrito de San Juan de Lurigancho. Desde horas de la madrugada, muchas personas estuvieron recibiendo su primera dosis contra la COVID-19. Durante la mañana también se registró una gran cantidad de ciudadanos que acudieron a los vacunatorios.

Sin embargo, hubo cierto retraso en el ingreso de las personas, debido a que aún había mucha afluencia de personas dentro del establecimiento. Asimismo, también se debió porque se comenzó a inmunizar a los que les correspondía la segunda dosis.

La adulta Melita Vásquez contó que realizó su cola desde las 7 a. m y recién ingresó unos 40 minutos después. Así también, otro grupo de individuos expresó que no están respetando la hora de llegada y muchos tienen que ir a trabajar. “Ingresó un grupo. La hora avanza y no veo que ingresen. Me tengo que ir a trabajar”, indicó el señor Juan Revichahua.

Por otro lado, otros ciudadanos invocaron a la población a que acuda a aplicarse su primera dosis. “Todas las vacunas son buenas, acérquense para tener mayor seguridad y no contagiarse”, sostuvo. Hasta las 8.30 a. m, el Ministerio de Salud informó que ya van más de 76.000 personas vacunadas en estas 23 horas de inicio de la cuarta Vacunatón.

¿Quiénes pueden vacunarse en la cuarta Vacunatón?