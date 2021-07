Arequipa: nuevas variantes serán letales durante tercera ola COVID-19

El virus está dando un pequeño respiro a Arequipa. El 50% de camas de hospitalización Covid-19 del Honorio Delgado están libres, por ejemplo. De los 500 espacios del nosocomio hay 280 ocupadas. “Quisiéramos tenerlas a disposición de pacientes no Covid, pero las directivas a nivel nacional nos indican que nos preparemos para una tercera ola. Estamos en una especie de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar”, sostuvo el director del nosocomio Richard Hernández. En el caso de las áreas críticas siguen repletas.

En el sur, Arequipa está entre las regiones donde la tercera ola sería peor. Marianela Ruiz Caro, jefa de la Oficina de Estrategia Sanitaria de la Red Asistencial de EsSalud, vaticina que en la tercera semana de agosto empezaría el incremento de infectados. Sostiene que la curva sería muy superior a la primera ola, lo que implica tener un sistema sanitario más preparado. “El problema es que las nuevas variantes, Delta, C.37; son más letales. Entonces la mayoría de casos requerirán unidades críticas”, anunció.

Ruiz advierte que la tasa de transmisibilidad se ha duplicado. Antes era de 1 a 2 y ahora es de 4 por contagiado. Por ello señala que es importante fortalecer el nivel primario y detectar los casos tempranamente. “Lo básico es prever la parte pediátrica. En EsSalud, el 17% de casos hospitalizado son niños, cosa que no se veía en la primera ola”, aseguró. Mostró su preocupación porque ya se notaría el incremento de casos en las siguientes semanas en menores por la exposición en áreas públicas.

Algo que podría revertir la tercera embestida, sería la vacunación. La especialista sostiene que no se tiene las dosis actualmente para continuar la inmunización de manera continua. Además muchos no acuden por su segunda dosis, “es como si no tuvieran protección”. “Para causar impacto, la vacunación tiene que ser mayor al 80% de la coberturas”, indicó.

Justamente el flamante presidente Pedro Castillo, prometió que a fin de año el 70% de peruanos debería estar vacunado. Para el presidente de la Federación Médica de Arequipa, René Flores, es una promesa populista y no realista. “Es muy difícil llegar a este porcentaje. Primero el nuevo ministro tiene que sincerar de cuántas vacunas se contará”, indicó.

Sobre el anuncio de coordinaciones con los gobiernos regionales para las campañas, el médico señaló que hay probabilidad de menos avance. “Difícil con las autoridades que tenemos como el gobernador (Elmer Cáceres). No hay capacidad (…) Fue un abuso tremendo semanas atrás citar a los ciudadanos y no vacunarlos”, indicó. Arequipa tiene 657 mil 133 dosis aplicadas, 372 mil 893 en primera dosis y 284 mil 240 en segunda. v