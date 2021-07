EsSalud: revelan llamadas de mafia solicitando dinero a familiares de pacientes por cama UCI

Se siguen conociendo detalles de cómo operaban Los Ángeles Negros, organización criminal que ofertaba camas UCI a familiares de pacientes con COVID-19 internados en el hospital Almenara de EsSalud a cambio de dinero. Esta vez, se revelaron audios de Ana Cecilia Aróstegui Girano, tesorera de la ONG Donantes de Esperanza y presunta líder de la organización criminal. En las grabaciones, a la exvoleibolista se le escucha hacer las tratativas con una de las víctimas.

América Noticias tuvo acceso a las llamadas. En una de ellas, Aróstegui habla con Vanessa Muñoz, otra de las presuntas implicadas, y le pide explícitamente depositar un monto para poder internar al paciente en la unidad de cuidados intensivos.

“Ya está ubicada la cama, la intubación y todo (...) pero (...) si no se paga (...) tú sabes cómo es”

“Bueno, prácticamente ya está ubicada la cama, la intubación y todo para poder hacerlo en el transcurso de las horas, pero tú sabes cómo es, no se maneja si no se adelanta, si no se paga, tú sabes cómo es esta situación, ¿no? “, dice la mujer, de acuerdo a uno de los audios transcritos que forma parte de la investigación llevada a cabo por la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

En otro audio, se escucha a Aróstegui conversando con el familiar del enfermo, quien dudaba de las promesas de la detenida.

- Ana Cecilia Aróstegui: Él tiene la cama y tiene el aparato ahí, hasta podrían intubarlo en el peor de los casos.

- Familiar de paciente: ¿Segura, Cecilia, segura? Porque yo estoy preguntando por mil personas y todas me dicen que no hay ningún ventilador libre.

- Ana Cecilia Aróstegui: No, allí está. Ahí en el sitio hay intubación y hay el alto flujo, solamente UCI tiene que hacer eso, nosotros lo pasamos a UCI.

La exseleccionada, quien representó al Perú en varios torneos internacionales de voleibol, afirma tener contactos en el nosocomio:

- Familiar de paciente: Cecilia, ¿tú en qué área trabajas en el Almenara?

- Ana Cecilia Aróstegui: Yo he vivido mucho tiempo prácticamente con toda la gente de Almenara porque toda mi familia ha sido tratada ahí y mis familiares trabajan ahí.

Al parecer, las promesas de la esposa del futbolista Juan Carlos Bazalar no pudieron concretarse, pues el acceso a la cama UCI para el paciente no fue posible. Entonces, el familiar decidió pedir la devolución del dinero y para ello habló con Vanessa Muñoz, quien lo puso en contacto con Ana Cecilia Aróstegui.

- Familiar de paciente: Quiero que Ana Cecilia se sincere o que devuelva lo que transferí para yo comprar un ventilador para mi hermano.

- Vanessa Muñoz: Prácticamente, quieres que le pida que te devuelva el dinero. Sé que ella lo repartió a las personas, igual hablaré con ellos para que devuelvan el dinero.

- Familiar de paciente: Siento que ustedes dos juegan con la vida de mi hermano. Si él fallece, nos veremos las caras.

Lamentablemente, la persona enferma por COVID-19 terminó por fallecer esperando una cama UCI que Los Ángeles Negros le prometieron.

Además de las llamadas, la Fiscalía tiene en su poder el voucher del 11 de marzo en el que se le hizo el pago a la exvoleibolista, pero no directamente a ella, sino por intermedio de su hijo Sebastián Bazalar.

Madre e hijo, así como el resto de implicados, pasarán por lo pronto siete días detenidos preliminarmente.