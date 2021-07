Surco: mujer ingresa a ver fecha de vacunación y se da con sorpresa que ya ‘recibió' dosis

Rosemary Carbonel es una mujer de 43 años que, al igual que muchos peruanos, ha esperado con ansias su fecha de vacunación para lograr hacer frente a la COVID-19 de una menor manera. Pero ahora vive una pesadilla: teme no ser vacunada.

Según cuenta Carbonel, por su edad (43), recién en los próximos días le correspondería ser inmunizada. Por ello, pidió a sus familiares ver la fecha exacta en que recibiría su primera dosis, pero grande fue su sorpresa cuando le dijeron que ya lo había recibido.

El registro de la dosis. Foto: WhatsApp de La República

“(Mis familiares) me dijeron que lo que me tocaba recibir era la segunda dosis, ya que la primera me la habían aplicado el 26 de junio, ¡y eso no es posible!, ni por rango de edad me correspondía en esa fecha”, cuenta.

Tras esto, Carbonel llama al Minsa, al 113, para que le brinden alguna explicación, y efectivamente le dicen que en la página Carné de vacunación de la entidad de salud sale que ya recibió su primera dosis el 26 de junio en el distrito de Barranco. “Mi DNI nunca se ha perdido, ¿cómo puede pasar eso?”, cuestiona.

Rosemary Carbonel de 43 años. Foto: WhatsApp de La República

Carbonel insiste a través de la línea telefónica que no había recibido la vacuna, y pide una solución. Según manifiesta, le pasaron un enlace para que pueda denunciar el caso y le dijeron que llame en los siguientes días a dar seguimiento.

“Pueden pedir la segunda dosis sin problemas... Si pasa eso ya no te van a poner vacunar, llama el jueves para dar seguimiento a tu caso”, dice Carbonel que le advirtieron.

Mayor difusión de los canales de información

Para finalizar, la afectada pide al Minsa ver su caso, ya que teme quedarse sin ser inmunizada. Asimismo, pide una mayor difusión de los canales de información, además de Pongo el Hombro, que permitan a las personas verificar su estado de vacunación.

“Que la gente averigüe antes de ir a recibir sus dosis, para ver si otras personas las han suplantado y poder denunciarlo. Que haya mayor información, por ejemplo, yo no sabía que existía el portal de carne vacunación del Minsa, y otro para denunciar estos hechos”, puntualizó.