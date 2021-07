Comas: sujeto que golpeó y robó celular a mujer sería integrante de banda Los diablos de Año Nuevo

Un delincuente agredió, arrastró a una mujer y le robó sus objetos personales en el asentamiento humano 11 de julio, en Comas.

El sujeto fue grabado por una persona que se encontraba en un auto y agentes de la Comisaría de La Pascana pudieron capturarlo. Los efectivos indicaron que es integrante de la banda delictiva Los diablos de Año Nuevo y que cuenta con antecedentes por el mismo delito.

El ladrón fue identificado como Jesús Chacón Villacrez, de 29 años. “Me dijo ‘ya perdiste, dame tu celular’, yo como sé que la zona es movida, lo tengo escondido”, relató la agraviada a América Noticias.

Los vecinos se mostraron atemorizados por los constantes robos que se registran en la zona, por lo que exigieron a las autoridades reforzar la seguridad. “Son conocidos”, recalcó una señora.

Ladrones roban pertenencias a mujer que iba a vacunarse

La señora Giovanna Espada denunció el robo de sus pertenencias la madrugada del sábado 17 de julio, cuando se desplazaba al parque zonal Sinchi Roca, en Comas, para recibir la primera dosis contra la COVID-19 en la segunda Vacunatón.

Entre los elementos que cargaba y que se llevaron los malhechores se encontraba su documento de identidad (DNI), requisito indispensable para acceder al centro de inoculación.

“Lo que pasa es que en la avenida Túpac Amaru me robaron, me jalonearon, me robaron todo lo que tenía. En ese momento tenía mi DNI. Estaba viniendo a vacunarme como me corresponde. Me quitaron todo”, declaró la mujer de 45 años a RPP.