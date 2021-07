Ladrones roban todas sus pertenencias, incluido su DNI, a mujer que se dirigía a vacunarse

La ciudadana Giovanna Espada denunció que delincuentes le robaron todas sus pertenencias la madrugada de este sábado 17 de julio, cuando se desplazaba al parque zonal Sinchi Roca en Comas para recibir la primera dosis contra la COVID-19 en la segunda Vacunatón.

Entre los elementos que cargaba y que se llevaron los malhechores se encontraba su documento de identidad (DNI), requisito indispensable para acceder al centro de inoculación.

“Lo que pasa es que en la avenida Túpac Amaru me robaron, me jalonearon, me robaron todo lo que tenía. En ese momento tenía mi DNI. Estaba viniendo a vacunarme como me corresponde. Me quitaron todo”, declaró la mujer de 45 años a RPP.

Ante la pérdida de su identificación, el personal de salud le informó que para acceder al recinto debía solicitar su certificado de inscripción o C4 en la comisaría del distrito; sin embargo, Espada temía perder su lugar en la larga cola que se formó en los exteriores del vacunatorio.

Ante ello, los agentes del orden que resguardan la integridad de la ciudadanía en el parque zonal se solidarizaron con la víctima y la ayudaron a tramitar rápidamente el documento requerido.

“Con la ayuda de los oficiales, con la ayuda de los policías, me ayudaron a sacar mi C4 en ese momento, para recibir mi vacuna. Estoy muy agradecida con los policías”, agregó Giovanna Espada.