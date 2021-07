Barrios Altos: camioneta de carga se incendia cerca a estación Grau de Metro de Lima

En Barrios Altos, una camioneta de carga se incendió cerca de la estación Grau del Metro de Lima. Según los testigos, el siniestro se originó por un cortocircuito.

En imágenes difundidas por Canal N, se observa que el vehículo está consumido en llamas, pero estas no han logrado expandirse en las viviendas circundantes. Además, de acuerdo al mismo medio, no hay personas heridas ni decesos por el acto.

Ante esta situación, los vecinos hacen un llamado a los conductores para que realicen la revisión de su medio de transporte, a fin de evitar cualquier incidente que pueda incluso perjudicarlo. Asimismo, las autoridades se están acercando al lugar de los hechos.

SMP: padre de familia pierde todos los ahorros de su vida tras incendio en su vivienda

Rafael Pozo (58), un padre de familia que había ahorrado para refaccionar su hogar, lo perdió todo tras un incendio de proporciones que consumió sus muebles recién comprados, los acabados de lujo que había logrado costear, electrodomésticos y los ahorros que tenía guardados en su dormitorio en San Martín de Porres. Todo ascendería a más de S/ 100.000.

“Se ha consumido todo, me he quedado en la miseria total. Se me ha quemado mi dinero, mis documentos y las refacciones que sumarían S/ 70.000”, declaró el señor Pozo a La República.

El incendio se habría producido cuando el maestro de obra se encontraba realizando un trabajo de mantenimiento en una habitación del segundo piso de su inmueble ubicado en la cuadra 4 del jirón Santa Fe. Según cuenta, fue sorprendido por una chispa eléctrica que, sumada a una posible fuga de gas, habría iniciado el siniestro.