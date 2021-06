Un grupo de pobladores del sector de Chaconi del distrito de Antauta (Melgar), protestaron contra la minera San Rafael-Minsur. Bloquearon la vía de acceso al campamento, la mañana del domingo. Exigen la ampliación de proyecto de mejoramiento de viviendas de 50 a 85.

Los huelguistas piden el financiamiento del 100% del proyecto para mejorar las casas, que pretende ejecutar la minera en al menos 4 barrios de la zona.

“La minera quiere que los usuarios apoyemos con una contrapartida, planteamiento que rechazamos” señaló el presidente del sector Chaconi, Edwin Quispe Mamani.

Por su parte la empresa Minsur informa que estos pobladores no respetan el acuerdo inicial que firmaron con la empresa que establecía mejoramiento de 50 viviendas y contrapartida con mano de obra y algunos materiales para el proyecto de mejoramiento de viviendas.

Debe respetarse

Los representantes de la minera informaron que el domingo 27 junio, los dirigentes de Chaconi, decidieron unilateralmente que el proyecto debía abarcar a 85 familias (35 nuevos socios incorporados), y no incluir ninguna contrapartida por parte de la población.

La empresa ha manifestado su voluntad de mantener el diálogo. Pero también fue clara en señalar que los acuerdos deben respetarse o renegociarse mediante un diálogo de buena fe. Ello constituye un entendimiento entre las partes y una herramienta de planificación y asignación de recursos.

“Los acuerdos firmados con Chaconi y con la cuenca Antauta se vienen cumpliendo, por lo cual no hay motivo para realizar acciones de fuerza”, refiere un comunicado de la minera.

Por su parte, el presidente del sector Chaconi, Edwin Quispe, dijo que trataron de solucionar este problema a través del diálogo, sin embargo, no tuvieron respuesta por lo que se vieron en la obligación de tomar medidas mucho más radicales.

Apoyo a la población

La empresa minera y el poblado de Chaconi, en el 2013 , firmaron un acuerdo donde la referida empresa se comprometía en dotar de alimentación a los escolares del sector, así como apoyar en el trasladado de los niños a los centros educativos de Antauta, así como de dotarlos de paquetes de material escolar.

Otro de los acuerdos implementados es la generación de puestos de trabajo en favor de los pobladores de Chaconi, a través de la contratación de mano de obra calificada y no calificada que requiere la empresa minera.

Burgomaestre amenaza con bloquear vías

El bloqueo de las vías de comunicación se da en momentos en que el alcalde del vecino distrito de Ajoyani también amenaza con tomar medidas de fuerza si es que la empresa minera no accede a transferirles 200 millones de soles y entregarles el 7% del accionariado. No descartan bloquear las vías de comunicación. No es la primera vez que protestan.