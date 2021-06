Nueva rectora de San Marcos: “Les corresponde a las instituciones dirimir y resolver esta crisis política”

Han pasado dos días desde que Jeri Ramón Ruffner recibió los resultados de la segunda vuelta electoral en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Saber que ganó y que se convertirá en la primera mujer que guiará los destinos de la universidad más antigua de América en casi cinco siglos de vida la llena de emoción y también le plantea desafíos para los cuales dice estar preparada. En esta conversación, señala los primeros pasos que dará y expresa su clara opinión sobre temas de actualidad.

Usted será la primera rectora elegida en estos 470 años de historia que tiene San Marcos. ¿Qué siente?

Primero, siento una gran emoción porque la comunidad sanmarquina ha confiado en mi persona y en el movimiento Siempre San Marcos. Segundo, siento un compromiso porque no es cualquier cosa. San Marcos es la Decana de América y debo responder a esa expectativa. Debemos refundar y repotenciar San Marcos con una mirada diferente porque, a través de la pandemia, hemos visto cómo la tecnología se ha vuelto un elemento importante en nuestras vidas y cómo el avance de la ciencia no se ha quedado atrás. El reto es grande y me siento orgullosa de ser sanmarquina.

Es simbólico que en el bicentenario de la independencia una mujer asuma el cargo, ¿no?

Eso nos obliga a hacer algo histórico. Como le decía a los profesores, tenemos que poner en valor todos nuestros bienes culturales, porque San Marcos no es pobre, es un mendigo sentado en un banco de oro; solo que no lo hemos sabido explotar en cuanto a su arte, su conocimiento, su ciencia, su investigación. Tenemos que seguir ese legado que nos han dejado en estos 470 años de historia.

Hablemos de sus primeras medidas contra la COVID-19. ¿En cuánto tiempo instalarán la planta de oxígeno medicinal?

Eso está en el programa de los primeros 100 días. Y es que frente a esta tercera ola que se viene es importante contar con la planta de oxígeno y con la clínica universitaria con 20 camas de emergencia. Si no contamos con eso, considerando que la pandemia no va a parar ahora, no vamos a poder atender la necesidad de la comunidad universitaria ni de las personas que viven en nuestro entorno.

Según el avance del proceso de vacunación del Minsa, es probable que tengan a un grueso de docentes ya inmunizados.

Sí, pero vamos a pedir al Minsa que se vacune a los docentes menores de 50 años y a los estudiantes de Ciencias de la Salud, incluyendo a Medicina Veterinaria, para que todos puedan realizar sus prácticas profesionales. La idea es que no solo entren a apoyar a los hospitales, sino también que retornen a los laboratorios que están paralizados por más de un año. Para eso también vamos a repotenciar los ambientes de la ciudad universitaria, de San Fernando, de Veterinaria y de los locales anexos.

Mientras tanto, en esta etapa de educación virtual, se necesita solucionar el problema de conectividad que tienen profesores y alumnos. ¿Cómo harán? ¿Ya los tienen mapeados?

Sí, en la universidad se hizo un estudio socioeconómico, pero deberemos actualizarlo antes de adquirir los equipos con internet. Se espera hacer una compra directa para agilizar los trámites. ¿Cuándo se hará entrega? Yo creo que desde ya se puede dar, en forma de préstamo, los equipos de la universidad a los docentes y a los alumnos que viven cerca. ¿Y por qué no pensar en abrir progresivamente la universidad para que puedan hacer sus prácticas?

Eso mismo le pregunto sobre el próximo examen de admisión. Usted propuso que podría darse uno descentralizado.

Claro, es que nosotros podemos coordinar con las universidades a nivel nacional. Recuerde que todas tienen muchos espacios y se puede ofrecer una participación en igualdad de condiciones. No queremos experimentar un escándalo como el que hubo ya el año pasado.

¿Este año, al menos, podrá reunirse con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, para ver lo del cerco perimétrico de San Marcos?

Sí, apenas tome el cargo, pediré una reunión con el alcalde y yo creo que él va a entender la situación de San Marcos.

Usted ha sido firme en que no cederán ni un centímetro más de terreno para la obra inconclusa del bypass.

Lo que pasa es que si nos quitan más espacio, el ruido de los vehículos no dejaría escuchar las clases y eso implicaría poner silenciadores en las aulas.

Ahora, no solo va a tener que reunirse con el alcalde, sino también con el nuevo presidente. Y sobre este punto le quería preguntar, ¿qué sensación le deja toda esta crisis donde se denuncia un supuesto fraude de parte de una candidata?

Uno se siente impotente porque no puede tomar decisiones. Pero hay organismos que tienen que dirimir y resolver esta incertidumbre lo más pronto posible. La gente no puede seguir viviendo sin saber qué pasará mañana; a eso súmele las movilizaciones permanentes de ambos grupos. Estamos originando una confrontación entre la misma sociedad, haciendo que los peruanos no se quieran, sino se odien. Se debe resolver de forma democrática y eso le corresponde a las instituciones. San Marcos ha dado una lección.

Hasta hay intentos de golpe de Estado, como sucedió en el pasado.

Bueno, todo se da en el país.

Finalmente, ¿habrá una comisión investigadora de la gestión del rector Orestes Cachay?

Sí, pero también vamos a hacer una transferencia ordenada no solo en papel, sino en el campo, en cada una de las áreas para saber qué tenemos. Vamos a trabajar con equipos multidisciplinarios en el caso de obras e inmuebles. Por ejemplo, queremos saber cómo están, revisar los contratos, los convenios.

Le preguntaba porque ahora tendrá el reto de levantar la imagen de San Marcos, tras el escándalo del vacunagate.

Claro, por eso yo voy a convocar a los mejores investigadores y académicos para que nos ayuden a salir de esta crisis de imagen. Tenemos tantos talentos que vamos a explotarlos para llegar a hacer investigación por el bien del Perú.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.