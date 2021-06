El titular del sector Salud, Óscar Ugarte, anunció que comenzarán las vacunaciones a niños de 12 a 17 años que tienen comorbilidades, tales como enfermedades raras, procesos oncológicos, síndrome de Down, entre otros.

Las inoculaciones al resto del grupo etario, aproximadamente de tres millones, se darán en el orden que establece el plan nacional de vacunación, por lo que se estima que sea en el cuarto trimestre de este año, agregó el funcionario en conferencia de prensa durante un enlace en vivo de La República.

Ugarte explicó que las vacunas fueron aprobadas para mayores de 18 años porque no se había probado en adolescentes y niños. “Ahora, ya algunos laboratorios, como es el caso de Pfizer, han investigado en niños de 12 a 17 y han demostrado una alta efectividad, y también son seguras”, detalló.

“Hasta el momento, nadie ha hecho la aplicación a nivel de estudio científico a menores de 12 años. No sabemos como sería el efecto. Por eso es que no se está anunciando a menores de 12 años. De entre 12 a 17 es efectiva y segura, no tiene mayores efectos secundarios”, agregó.

Un día antes, la La Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (Digemid) aprobó en el Perú el uso del medicamento de Pfizer en adolescentes de 12 a 15 años. La medida fue confirmada por Ugarte, quien precisó que esto no significa que el Gobierno ya iniciará con la inmunización de este nuevo grupo etario.

“Esta es una población mucho más grande y se requiere más logística. La idea es que deberíamos culminar con los otros grupos que tienen el riesgo, y luego, en algún momento, empezar con la población infantil”, aseveró en Exitosa.