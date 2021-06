Abogado de personero que marcó 87 cédulas: “Es inocente”

La Policía Nacional intervino este domingo a un presunto personero de Perú Libre, partido político del candidato presidencial Pedro Castillo, tras marcar 87 cédulas de una mesa de votación en el distrito de Carabayllo.

La ODPE Lima Norte 3 reportó que esta persona, identificada como Emerson Vargas, marcó este material electoral cuando firmó las cédulas, según explicó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por lo que fue detenido por el cargo de presunto delito contra la voluntad popular. Su abogado, Jesús Bonifaz, señaló que su defendido es inocente.

“Es inocente. El personero tiene que firmar la cédula por ley o, si desea, no. Él me explicó que la presidente le pidió que firmara para abrir la mesa. Viene el coordinador de Keiko (Fujimori) y se da cuenta de que habían dos rayitas abajo. No estaba marcado en ninguno de los dos candidatos. ¿Qué raro, no?”, explicó a Latina.

Consultado sobre por qué su defendido no observó las cédulas antes de firmarlas, el abogado respondió que le pedían urgentemente que colocara su firma. “Qué se iba a imaginar que le iban a hacer eso. Es un señor inocente de 40 años”, agregó.

Diferencias entre actas procesadas y contabilizadas

Ante la confusión que diversos ciudadanos pueden tener por ambos términos, cabe señalar las definiciones de ambos según el Reglamento para el tratamiento de las actas electorales para el cómputo de resultados, aprobado con la Resolución Jefatural n.° 000148-2017-JN/ONPE.

El acta contabilizada es aquella cuyos votos han sido incorporados al cómputo general. Por su parte, las actas procesadas pueden dividirse en normales, observadas, con solicitud de nulidad, o con votos impugnados.