COVID-19: adulta mayor no puede recibir segunda dosis al figurar en padrón que ya se vacunó

Familiares de Julia Marina Pimentel (78) denunciaron que la anciana no recibió la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, programada para el pasado 30 de mayo. Según los profesionales de salud, la adulta mayor ya había recibido ambas inmunizaciones.

La hija de la mujer, Tania Maldonado, mencionó que el domingo 30 de mayo acudió con su madre al vacunatorio de la Playa Miller de EsSalud, en el distrito de Jesús María, donde le negaron la aplicación de la dosis al estar supuestamente ya vacunada.

Asimismo, según el padrón, Pimentel recibió la primera dosis el pasado 18 de abril, y la segunda, el 9 de mayo. “Es completamente imposible. Mi madre es una persona con 78 años de edad. El 18 de abril no estaban vacunando a las personas de 78 años”, dijo en RPP.

La hija Tania Maldonado contó que reclamó al personal de salud y le dijeron que empezarían a investigar. Sin embargo, no le confirmaron si su madre recibirá la segunda dosis de la vacuna ni cuánto tiempo durará la investigación.

“Hablé con la encargada y me dijeron que no podían aplicarle (la segunda dosis), que eso llevaría a una investigación y se comunicarían conmigo, si es que corresponde. No me aseguran que a mi madre le van a poner la segunda dosis”, manifestó.

Maldonado se mostró preocupada porque teme que su madre pierda la inoculación y que la investigación se prolongue por más tiempo. Además, expresó que la anciana sufre de diabetes y de una enfermedad renal crónica.