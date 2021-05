Acusan a falso productor de TV de acosar sexualmente a jóvenes modelos

Diversas jóvenes denuncian haber sido acosadas por Edson Valle Asalde, un joven de 25 años que se hacía pasar como productor de televisión para, mediante supuestos castings publicados en redes sociales, captar y atraer a mujeres que deseaban convertirse en actrices.

Una de las víctimas de 25 años fue una estudiante de publicidad que buscaba oportunidades de trabajo. Ella llegó al casting que necesitaba chicas jóvenes para integrar un reality llamado Comando. El productor encargado era este sujeto que para su sorpresa le hizo propuestas y preguntas subidas de tono.

La joven decidió registrarlo todo en videollamada. Así se vio cómo el sujeto le pedía realizar un baile erótico y le hacía preguntas inapropiadas sobre su vida sexual. Pero no es la única víctima de Edson Valle, pues cada día salen más jovencitas que denuncian acoso sexual y tocamientos indebidos contra este falso productor.

“Lo primero que me dijo fue que necesitaba que le consiga más chicas”, “Nos ha hecho daño a todas nosotras y exigimos justicia”, declararon algunas para América Televisión.

A estos testimonios se suma el de otra joven que fue contactada por redes sociales para desenvolverse como reportera de un canal online: “Al finalizar el casting, quería que yo fuese la imagen de Diverzona. Me llevó a una zona en que no había nadie y me comenzó a tocar la pierna. Nunca más quise volver”, contó.

El sujeto cuenta con más de 12 denuncias que van desde acoso hasta maltrato psicológico, robo y atropello. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) viene brindando apoyo a una de las víctimas y se encuentra a la espera de que el Ministerio Público investigue a profundidad estos casos.

Canales de ayuda

Si ha sido víctima o conoce a alguien afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).