Más de 10.000 personas desacataron normas sanitarias el último fin de semana

Durante el sábado 24 y domingo 25 de abril, la Policía Nacional del Perú intervino a 10.229 personas por incumplir las normas sanitarias dispuestas por el Gobierno peruano.

Así lo dio a conocer el titular del sector Producción, José Luis Chicoma, en la conferencia de prensa del Consejo de Ministros de este lunes 26. Agregó que entre febrero y lo que va de abril se aplicaron 279.558 multas por infracciones como transitar en horario no permitido, no mantener la distancia social o no portar mascarilla.

“Desde el inicio de la pandemia, los efectivos han intervenido a 815.479 a nivel nacional en el marco de operativos que realiza la Policía Nacional. 2.376 del total fueron detenidos por participar en ‘fiestas covid’ en todo el país”, agregó.

Nuevas medidas

Desde este lunes 26 de abril, el uso de la doble mascarilla es obligatorio en la vía pública y lugares que puedan registrar aglomeraciones. El Estado peruano oficializó esta norma a través de una modificación del artículo 8.4 del Decreto Supremo n.° 184-2020-PCM.

Asimismo, la primera ministra, Violeta Bermúdez, comunicó que el domingo 9 de mayo habrá inmovilización social obligatoria en todo el país . El objetivo es evitar contagios en el Día de la Madre, fecha en la que las familias suelen reunirse en espacios cerrados.

También se promoverá las zonas abiertas como alternativa a la vida cultural y social. En los espacios cerrados se mantendrán los aforos diferenciados, según el nivel de riesgo, incluyendo los templos y lugares de culto.