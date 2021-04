Molinelli: Estaremos de tres a cuatro semanas con alza de contagios y muertos

Fiorella Molinelli, presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud), mencionó que se viene un período de alza de casos positivos y decesos por las últimas actividades realizadas en Perú. En el último reporte del Ministerio de Salud, el número de fallecidos aún se mantiene en más de 300 muertes en las últimas 24 horas.

Ante esto, la funcionaria insta a la población a cuidarse del mortal virus. “Tenemos que generar conciencia en estos tiempos. Sobre todo, en está época que vamos a cosechar Semana Santa, campañas y elecciones. Entonces, se viene un período de crecimiento de los casos y una meseta que estaremos unas tres a cuatro semanas con una gran cantidad de contagios y de fallecidos ”, indicó en La República.

“Tenemos que apelar todos a que usen bien la mascarilla. Las personas que se están vacunando no se descuiden. No es que ya mi abuelito puedo abrazarlo o llevarlo a reuniones, no. Se van a poder contagiar, sí, pero lo que evita una vacuna es que vayas a una UCI”, agregó.

Así también, nuevamente pidió a la ciudadanía tomar conciencia de las actividades que realizan en medio de la segunda ola de la pandemia. “Tenemos que ser conscientes. Lo difícil que es en nuestro país combinar economía y salud. Hay que guardar todas las medidas y que tengan todas las alertas del caso. Estas semanas van a ser difíciles. El sistema de salud tiene un límite”, aseguró.

“Seguimos implementando camas, pero todo tiene un límite. Podemos comprar y todo, pero nos falta el personal capacitado. El recurso humano tarda 10 años en formarse, así queramos formarlos rápido, son cosas que ya son parte de la estructura de nuestro país”, aseveró.

Por último, anunció que durante los próximos días seguirán distribuyendo más vacunas en diferentes regiones del país.