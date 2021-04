Callao: menor de 14 años desaparece tras salir de su vivienda

Octavio Arango José denunció, a través del WhatsApp de La República, la desaparición de su menor hija de 14 años, Leslie Allison Arango Huanca, tras salir de su vivienda ubicada en el A.H. Tiwinza, en la zona de Sarita Colonia, en el Callao. La familia está preocupada y asegura que la última vez que la vieron fue el pasado sábado 10 de abril cuando se dirigía a descansar.

“Nos echamos a descansar como cualquier día normal. El domingo me levante temprano para lavar mi carro, entro al cuarto de mis hijos y me percato de que no estaba mi hija”, narra el padre.

Comentó que se dieron cuenta de que otro niño de la edad de Leslie también desapareció por la zona, por lo que sospechan que habrían huido luego de conocerse a través de un videojuego en línea. “Ayer desapreció otro niño, es de la misma edad y se conocieron a través de las redes sociales por un juego llamado Free Fire. Ella es una chica tranquila, pero estos últimos días se mostraba algo desafiante”, agrega el padre.

Familiares indican que al momento de su desaparición, vestía buso color negro, polera color ploma, polo negro, casaca negra y zapatillas blancas. Además, la adolescente mide 1.55 m y tiene cabello negro.

“Pido que regrese a casa, que la estamos esperando o que llame, al menos, para saber si está bien. Si ella quiso tomar esa decisión, que al menos nos diga que está bien, la estamos esperando. La queremos mucho. Estamos desesperados”, refirió el padre.

La denuncia por desaparición ya fue puesta en la comisaria de Sarita Colonia. Si han visto a la menor o desean apoyar en su búsqueda, pueden comunicarse a los números 991 470 959 o 962 708 068.

¿Qué hacer en caso de desapariciones?

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140 / 330-7068 / 942 072 845. También puedes contactar a la línea gratuita 114. Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición.

Además, para denunciar la desaparición, solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada y reportarla en cualquier dependencia policial. Esta alerta no implica costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.