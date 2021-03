Familia con secuelas de COVID-19 pide ser exonerada de elecciones 2021

Deysse Pamela Vargas Milla (37) vive con sus padres en Carmen de la Legua Reynoso y a inicios de marzo fueron detectados con la COVID-19, por lo que fue internada en la Villa Panamericana. Recién este último viernes fue dada de alta, sin embargo, las secuelas le impiden caminar y respirar con normalidad.

Ante esta situación, se vio en la necesidad de escribir, mediante un correo electrónico al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), para solicitar la dispensa por salud y así ser exonerada de acudir a las votaciones del 11 de abril. En respuesta le enviaron los documentos que tiene que presentar de forma virtual, los cuales son: una copia simple del resultado COVID-19 con una antigüedad no mayor de 15 días previos a las elecciones y un pago por derecho de trámite de dispensa (sufragio).

Deysse se encuentra indignada por la respuesta que le brindaron, por la actual coyuntura no cuenta con los recursos necesarios para pagar consultas médicas. “ La multa por no votar me sale más barato que realizar todo el trámite que me piden ”.

Recién el viernes, obtuvo su alta médica, pero con 15 días más de recuperación, lo cual hace que no entre dentro de los requisitos solicitados. Según cuenta, le habrían pedido sacar una cita médica para que le puedan entregar el alta epidemiológica y validar que el periodo de contagio ya habría culminado. Actualmente, ya lleva 29 días con todo el proceso, sin embargo, no puede realizar el trámite solicitado y tampoco se siente bien físicamente por las secuelas que la aquejan.

“El tema es que no hay ningún documento que acredite que estoy mal por las secuelas, pero sí tengo un alta médica porque ya no contagio, solo que no es la epidemiológica”.

De igual manera ocurre con su padre de 59 años, el cual sufre de asma y su madre de 64, siendo personas vulnerables tendrían que realizar el mismo proceso y no cuentan con el dinero ni estado de salud óptimo para realizarlos.

“Llamé ayer a EsSalud para sacar cita, me la dieron para el 5 abril. Recién ahí hablaría con el médico para solicitar alguna referencia y me trasladen al Rebagliati, ahí sacaría cita con un neumólogo (…) Va llegando las elecciones y tengo que esperar al día de las elecciones encima para continuar el proceso”.

Asimismo, nos comunicamos con el área de comunicaciones del Jurado Nacional de Elecciones para obtener una respuesta, indicaron que en el transcurso del día se pronunciarían sobre el tema.

Recuerde, si usted es testigo de un hecho o desea hacer una denuncia, mándenos sus fotos o videos al WhatsApp de La República 941 000 000.