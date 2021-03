Empresa exige a Telesup pago mayor a S/ 500.000 por servicios de publicidad

Pixel Media denunció a la universidad Telesup por la deuda actual de más de medio millón de soles por servicios de publicidad. De acuerdo a un informe de Canal N, la empresa ofreció sus prestaciones desde febrero de 2013 hasta abril de 2014 y que se difundió a través de varios medios de comunicación.

La deuda actual asciende en total a S/ 574.761 que Telesup no ha pagado desde hace siete años. Gonzalo Iturry, abogado de Pixel Media, mencionó que han intentado conciliar con la otra parte, pero nunca recibieron una respuesta positiva.

“Esas facturas nunca fueron pagadas. Se les requirió el cobro, nunca nos pagaron. Se les envió carta notarial, no la respondieron. Se les citó a conciliación extrajudicial y no fueron”, indicó. La universidad del candidato al Congreso, José Luna Gálvez, no ha reconocido la deuda, pese a que Indecopi emitió un comunicado donde se menciona dicho adeudo.

El pasado 15 de marzo, Indecopi a través de una Comisión de Procedimientos Concursales pide que a la institución que paguen 239.634 soles por concepto de capital y más de S/10.000 por intereses.

El medio de comunicación se comunicó con Luis Felipe Luna Morales, actual encargado de Telesup, y señaló que conversarían con la empresa. Asimismo, no reconoció la deuda al no existir medios probatorios y envió dos cheques que garantizaban el pago a Pixel Media.

Sin embargo, el legista de la compañía expresó que no han recibido nada. “Los señores pueden enseñar cheques y girados, pero el pago se va a entender cuando ese cheque sea entregado y pueda ser cobrado”, finalizó.