Docente de 63 años requiere con urgencia una cama UCI para salvar su vida

Desde el pasado 13 de marzo, Elvia Livaque Ramos (63) lucha por recobrar su salud tras enfermar de la COVID-19. Sin embargo, su cuadro a empeorado y ahora necesita de una cama UCI para poder sobrevivir. Es por ese motivo que la familia pide ayuda para conseguir que la paciente ingrese a cuidados intensivos cuanto antes.

“El mismo sábado 13 por la noche un médico la atendió ya que tenía síntomas como dolor de garganta. Al evaluarla dijo que le teníamos que colocar oxígeno; sin embargo, poco a poco tenía menos fuerzas y más dificultad para respirar. Día a día empezaba a empeorar”, sostuvo su hija Kony Arpe Livaque a La República.

Desde el domingo 21 de marzo, Livaque, quien es directora del colegio Jorge Chávez Dartnell y ha sido homenajeada en varias oportunidades por la Dirección Regional de Educación del Callao (DREC) debido a su gran y honorable trayectoria en la docencia, lucha por su vida en Hospital Luis Negreiros Vega del puerto chalaco.

“Ella ingresó ayer a las 10 de la mañana, pero no había cama, después a las 5 de la tarde la pudieron conectar a un punto de oxígeno, entonces me llamaron para que recoja el balón con que la llevé. Luego, hoy en la mañana me llamó la doctora que la atiende y me dijo que ya estaba hospitalizada, pero que requería una cama UCI”, sostuvo.

Según manifestó su familiar, la situación de Elvia no es positiva, ya que se encuentra con una saturación del 89% y sus pulmones están afectados al 75%.