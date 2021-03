Buscan cama UCI para padre con el 95% de pulmones afectados por COVID-19

La pandemia del coronavirus continúa azotando el país y siendo la causa del dolor de miles de familias por tener a sus parientes padeciendo la COVID-19. El caso de Antonio Quispe Flores (42) es la prueba de que la enfermedad puede ser imprevisible en su desarrollo .

De acuerdo con su esposa, Lisseth Portocarrero Canchari (38), él ingresó el 11 de marzo al Hospital Guillermo Almenara con 86 de saturación y el 40% de los pulmones perjudicados. Ha pasado menos de una semana desde entonces, pero su evolución no es alentadora.

“Desde que lo internaron está en una silla de ruedas junto a otros pacientes. Le están suministrando los medicamentos, pero la enfermedad no retrocede; por el contrario, mi esposo está empeorando”, expresó Lisseth.

“Y no solo es el caso de mi esposo. En el hospital he conocido el caso de muchas familias que tienen a sus pacientes en emergencia sentados en silla de ruedas y el Gobierno no hace nada. Debería actuar ya para solucionar la falta de camas UCI”, añadió.

En efecto, Antonio Quispe —dice su cónyuge— necesita ser trasladado a una unidad de cuidados críticos porque presenta actualmente el 95% de los pulmones comprometidos.

“Por favor, pido que me ayuden a salvar la vida de mi esposo. Él necesita una cama UCI para intentar que se recupere y regrese a mi casa donde mis 4 hijos y yo lo estamos esperando”, exhortó Lisseth.

Si desea apoyar a la recuperación de Antonio Quispe se puede comunicar al siguiente número: 952 091 055.