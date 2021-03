¿Estamos listos para la tercera ola de coronavirus?

El Covid-19 ha demostrado ser una caja de Pandora. Cuando estábamos en el descenso de la primera ola, entre octubre y noviembre, hubo un exceso de confianza en la población y faltó una adecuada preparación para la segunda ola.

Y con la llegada de las nuevas variantes, el relajamiento de las medidas, la poca disponibilidad de camas UCI y la mala atención primaria, el aumento de casos llevó a centenares de muertes diarias y miles de contagios.

Ahora bien, la situación en la que se halla el sistema de salud, un año después de declarada la emergencia sanitaria, no ha mejorado. El personal de salud está agotado, los equipos e insumos no son suficientes, la producción de oxígeno sigue siendo deficiente.

Y en medio de este sombrío panorama, nos enfrentamos a una nueva amenaza: la tercera ola de la pandemia que ya está golpeando a Europa, donde países como Alemania e Italia han regresando a los confinamientos.

Ante ello, surge la pregunta: ¿estamos listos para enfrentar un tercer embate del Covid-19?

La República hizo esta y otras preguntas a cuatro expertos que tuvieron papeles protagónicos en esta historia. Ellos advierten que el país no cuenta con las armas necesarias para enfrentar esta nueva batalla porque el Gobierno insiste en enfrentar la lucha con los hospitales que representan solo el 2%, en lugar de fortalecer la atención primaria que cubre el 97,2% del sistema sanitario.

También sugieren darle un impulso mayor al proceso de vacunación para llegar al 70% de la población, pues hoy ni siquiera se ha terminado de vacunar a la primera línea.

Según Liliana La Rosa, decana del Colegio de Enfermeros del Perú, es importante trabajar en la prevención de la enfermedad con los promotores de salud del Minsa que manejan 47 lenguas originarias.

Y si bien es cierto que se ve un descenso lento en el número de fallecidos por toda causa, según el Sinadef , los analistas de datos coinciden en que en Lima aún es lento este proceso y no hay que bajar la guardia.

“En Lima hay una mayor cantidad de fallecimientos y hay algunas regiones que están en ascenso como Ayacucho, Áncash y La Libertad”, advierte el analista Juan Carbajal, del Open Covid Perú.

Según el Minsa, hasta ayer eran 1.427.064 los casos confirmados de Covid-19, y los decesos llegan a 49.330 a nivel nacional. También se reportan 14.467 pacientes hospitalizados, de los cuales 2.236 están en UCI.

Mejorar el oxígeno

Jesús Valverde, presidente de la Sociedad de Intensivistas del Perú

No hay que negarnos a un escenario posible, el Perú tiene todas las fichas para que se desarrolle una tercera ola. Lo que hay que hacer es reforzar el sistema de salud, no desactivar las camas UCI, mantener los contratos del personal de salud. Es momento de replantear las cosas.

Por otro lado, es necesario reforzar todas las medidas relacionadas a la oxigenoterapia y el sistema de alto flujo a nivel de las camas hospitalarias, porque las unidades de cuidados intensivos ya están a su capacidad máxima. Ya no podemos hacer más, ahora estamos trabajando con más de 2.000 camas, cosa que nunca se ha visto a nivel nacional, y ya no podemos crecer más. Lo que se tiene que trabajar a nivel hospitalario es el sistema de alto flujo de oxígeno para una rápida recuperación y evitar la complicación del paciente y no llegue a UCI.

Primer nivel de atención

Liliana La Rosa, decana nacional del Colegio de Enfermeros del Perú

No estamos listos para enfrentar otro embate porque el Gobierno insiste en enfrentar la lucha con los hospitales e institutos que representan solo el 2,8%, en lugar del 97,2% que es el primer nivel de atención, es decir, son los centros y postas de salud. Necesitamos fortalecer el primer nivel de atención porque hay 5.000 puestos que no cuentan con enfermeras ni médicos y solo tienen técnicos en enfermería que tienen que ver 19 programas, pero no están formados. Además no tienen insumos y dentro de los programas prioritarios está la vacunación.

Si en este momento no fortalecemos el primer nivel de atención no solo corremos el riesgo de tener tercera ola, sino tercera ola con sarampión, con polio, con rubeola o cualquier enfermedad inmunoprevenible porque no tenemos un año con un calendario de vacunas por cumplir.

Avance con la vacunación

Leslie Soto, médico infectólogo del H. Cayetano Heredia

La posibilidad de una tercera ola es latente y todo va a depender del comportamiento de la población; si no cumple con las normas sanitarias adecuadamente va a llegar una tercera ola. El país es altamente susceptible porque todavía no hemos cumplido con la cantidad mínima de gente vacunada. El proceso de vacunación es bastante lento, debería de ser más ágil y con mayor cantidad, porque si dicen que van a comprar 33 millones de vacunas, sería una buena noticia, me alegro, pero si me dicen que van a traer 100 mil vacunas no es nada, es como que si nos dijeran voy a pintarte el edificio de 100 pisos y me acaban de traer media cubeta de pintura, o sea es una cobertura muy baja. Hay que incrementar el número de vacunas lo más rápido posible y reforzar el primer nivel de atención para evitar esta tercera ola que es inminente en el Perú.

Insistir con la prevención

Sergio Recuenco, médico epidemiólogo de la UNMSM

Una tercera ola nos va encontrar desgastados, y también con recursos debilitados porque el personal de salud también está enfermando y falleciendo. Entonces es un escenario difícil que nos obliga a trabajar intensamente en la prevención, y seguir con el uso de doble mascarilla, distanciamiento social y evitar las aglomeraciones. La posibilidad de una tercera ola se basa en que las personas vuelven a ser susceptibles y pueden tener reinfecciones. No necesariamente la tercera ola vendrá de afuera, la podemos tener acá mismo. Por eso es importante acelerar la vacunación lo más pronto y mantener las medidas de protección.

La alta transmisión en ciudades como Lima y regiones provoca nuevas generaciones de virus. No solo deben preocuparnos las variantes que vienen de afuera sino también las mutaciones locales.

