¿Cuál es la posición del Unsa por la denuncia?

Se tratan de falsedades para desprestigiar la gestión. En los próximos meses hay elecciones por lo que las denuncias tiene un fin político. Le pedimos al Ministerio Público acelerar las investigaciones y publiquen los resultados. Así podemos hacer las denuncias por calumnia y difamación.

¿Es legal la bonificación a directivos de centros de producción?

En la época de Fujimori no había dinero para las universidades públicas. Sacan una ley para crear centros de producción y generen ingresos. Entonces como esto es una labor adicional y porque está generando ingresos por ley se les da una bonificación a su trabajo. Es legal.

¿La percibían antes del 2017?

No recuerdo. Además es una falsedad que se diga que se paga fuera de panillas.

¿De donde salió la iniciativa?

No hay iniciativa, es de ley, es como el aumento de los sueldos que sacó el gobierno con un decreto. Ahí no hay iniciativa solo estamos cumpliendo la ley.

¿No contraviene la ley del presupuesto 2017 ni la Ley Universitaria?

Sobre el presupuesto el MEF dice no me carguen más gastos del que les estoy dando, si pagan con el presupuesto que les doy está prohibido. El dinero de las bonificaciones es de fondos directamente recaudados de los servicios. Si no hay esas bonificaciones no habría los centros de producción (…) En la ley estipula que se puede dar bonificación por trabajar en centros de producción

¿No sería mejor invertir ese dinero en la Unsa?

Es absurdo porque eso va a significar matar la gallina de los huevos de oro. No tiene sentido, ¿quién va a generar ingresos cuando no es su labor y con el que se compensa el déficit del MEF?