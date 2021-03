Lambayeque. La tarde de este miércoles 3 de marzo, el alcalde de la provincia de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, fue trasladado de emergencia al Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, luego de que se conociera el deterioro en su salud debido al contagio por coronavirus.

Según informaciones de allegados al burgomaestre, Gasco Arrobas habría presentado un descenso en su nivel de saturación de oxígeno (menos de 80), por lo que su médico tratante decidió que sea trasladado al nosocomio de EsSalud para ser sometido a un tratamiento para contrarrestar la enfermedad.

Mediante sus redes sociales, el alcalde informó el último martes 2 de marzo que se había contagiado con la enfermedad como resultado de sus actividades como autoridad. Postrado desde una cama y asistido por oxígeno, el primer vecino chiclayano pidió a la población cuidarse.

“Quiero expresar directamente a todos ustedes que me he contagiado de COVID-19; a pesar de los cuidados que he tenido y quiero decirles que se cuiden. Es algo realmente muy doloroso que puede causar la muerte. Lo sabemos y los chiclayanos debemos cuidarnos”, refirió el alcalde en un vídeo en sus redes sociales donde confirmó estar infectado.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a Gasco Arrobas acostado en una camilla mientras es llevado en una ambulancia a dicho hospital. Diversos usuarios mostraron su preocupación por la salud del titular de la Municipalidad de Chiclayo y le desearon una pronta recuperación.

Al cierre de esta nota, el pronóstico de salud del alcalde provincial era reservado.