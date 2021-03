Mediante un video difundido en las redes sociales, el alcalde de Chiclayo, Marco Gasco, reveló que se contagió de la COVID-19. Esta información apareció en un fanpage que lleva su nombre, donde se muestra al burgomaestre postrado en una cama.

“Quiero expresar directamente a todos ustedes que me he contagiado de COVID-19; a pesar de los cuidados que he tenido me contagié y quiero decirles directamente que se cuiden. Es algo realmente muy doloroso que puede causar la muerte, lo sabemos y los chiclayanos debemos cuidarnos”.

Asimismo, informó que sus familiares desean trasladarlo a Lima “pero no lo hará y estará en su domicilio aún y esperará la disponibilidad de una cama en los hospitales de la región , así como el resto de la población”, expresaba en la grabación.

A los pocos minutos de ser difundida y compartida esta información, los cibernautas le desearon su pronta recuperación. " Pronta mejoría, Marco”, “Mis deseos de pronta recuperación. Que Dios te bendiga y mucha fuerza, amigo”, “Pronta recuperación, alcalde”, entre otras frases.

Posteriormente, finalizó el video pidiendo a la población continuar cuidándose y adoptando las medidas de bioseguridad ante el virus, pues él aparecía con una vía en la vena y, aparentemente, con medicamento en las vías nasales.