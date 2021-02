Coronavirus: guía para importar equipos médicos durante la crisis sanitaria

La carencia de oxígeno se intensifica en Lima, Callao y varias regiones del país durante la segunda ola de la pandemia. Pese a ello, una planta que genera este elemento de la empresa OxiRomero permanece en un almacén desde hace tres meses porque no se tramitaron los permisos correspondientes para su funcionamiento.

Los afectados por el nuevo coronavirus, literalmente, se asfixian, mientras sus familias buscan desesperadamente el oxígeno medicinal para ayudarlos a aliviar la insuficiencia respiratoria. Ante esta situación, y para no repetir errores, Blanca Barandiarán, gerente de Operaciones y Atención al Usuario de la Sunat brinda detalles sobre el proceso de importación de equipos e insumos médicos.

“En este caso particular, por ejemplo, no se hizo el trámite ante la Digemid. No solo no tenía la autorización, sino que no hizo el trámite ante la entidad. Ahora está regularizando y realizando el trámite ante la entidad, y esta decidirá si el producto reúne las condiciones. Y si es así, presenta el documento en Aduanas y el trámite ahí es automático; en el día, esa mercadería está saliendo”, señaló la funcionaria a La República.

En este tipo de casos, si los usuarios de comercio exterior o importadores necesitan traer equipos médicos para aliviar la crisis sanitaria, lo primero que deben hacer es solicitar permisos a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud (Minsa).

Durante esta pandemia, además, la Sunat promueve el uso del “despacho anticipado”, mecanismo mediante el cual los importadores pueden realizar los trámites y permisos de su mercancía antes de que esta llegue al Perú .

“El despacho anticipado te permite hacer los trámites ante Aduanas antes de que la mercancía llegue al país. Entonces, con eso ganas, primero, hacer todos los trámites necesarios ante la Aduana. Si tienes alguna observación puedes subsanarla antes de su llegada, de modo que una vez que llegue esta puedes tener la disposición inmediata para su retiro”, explica Barandiarán.

“El usuario, que conoce y sabe que va a traer un producto médico o medicinal puede tramitar su autorización ante la Digemid. Esta emite la autorización y con eso, antes de que llegue la mercancía, se inicia todo el trámite en la Aduana”. añadió.

“En el caso de las vacunas se hicieron de esa forma, porque no podía ser que las vacunas llegaran y recién en ese momento se haga el trámite y el oficial revise. Entonces se hizo de esa forma. Presentaron una declaración como un despacho anticipado días antes, de modo que, cuando llegó al país, la disposición fue inmediata, como salió en medios. Bajó del avión y se fue directo a los almacenes del Cenares”, precisó la funcionaria.

Pasos para realizar importaciones de insumos médicos

Los trámites de importación, durante la época de la pandemia están virtualizados al 100%, a fin de evitar el riesgo de contagios del SARS-CoV-2 por desplazamientos.

-Antes de iniciar una importación, el contribuyente debe tener su RUC activo y ficha de datos de la SUNAT debidamente actualizada.

-Debe tramitar la autorización de la Digemid.

-Si el monto a importar es mayor a $ 2,000 deberá contar con una agencia de aduanas, que son empresas privadas que hacen el trámite ante Aduanas, pues cuentan con autorización para representar a los importadores. Si el monto es menor, la ciudadanía puede hacer sus trámites vía internet.

-Si el valor de las mercancías supera los $ 200 deberá cancelar derechos arancelarios.

Tras estos pasos previos, recién podrá realizar el proceso de importación, presentando los siguientes documentos:

- Declaración Aduanera de Mercancías (DUA).

- Factura, documento equivalente, contrato o una declaración jurada.

- Documento de transporte del bien.

- Documento de seguro de transporte de las mercancías, si es necesario.

Luego de obtener la numeración de la DUA, le corresponderá pagar los derechos arancelarios, proceso que se puede hacer de manera electrónica.

Finalmente, se le asignará un canal: verde (no requiere revisión), naranja (revisión solo de documentos presentados) o rojo (inspección física a cargo del personal aduanero). Si todo está conforme se autorizará el retiro de la mercancía y culminará la importación.

¿Dónde te puedes comunicar si tienes dudas?

Actualmente, la Sunat cuenta con un equipo que trabaja los siete días de la semana para brindar apoyo a los importadores de productos asociados a la lucha contra la pandemia.

“También hemos puesto a disposición líneas telefónicas y correos electrónicos que están trabajando las 24 horas del día, los siete días de la semana, para atender todo tipo de urgencias, para informar. Las personas pueden llamar o pueden escribir a través del chat para conocer qué requisitos necesita para poder traer al país una mercadería”, indicó Barandiarán.

Así, el correo a disposición es contactenos@sunat.gob.pe, el WhatsApp 943079153 y los números del call center: (01) 3150730 / 0801-12-100 / *4000 Opción 4