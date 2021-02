Parientes del adulto mayor identificado como Juvenal Barrera Cirilo (73) continúan en su búsqueda en Cercado de Lima. De acuerdo a información de la sobrina del desaparecido, desconocen el paradero del hombre desde el sábado 6 de febrero.

Los familiares recién conocieron sobre su desaparición el domingo 7, cuando el joven que vive en el mismo inmueble de Barrera dio aviso de su desaparición. “El señor que vive en esa vivienda pensó que estaba con nosotros y por eso, no nos informó (...) Él lo había visto el día viernes cuando ingresó a su cuarto”, indicó la pariente.

Juvenal Barrera salió el último sábado 6 alrededor de las 7.00 a. m. a tomar desayuno en el jirón Roosvelt 300, cerca del Parque Universitario, en el Cercado de Lima. “Desde ese momento, no se sabe nada de él. Nosotros pusimos la denuncia ante los efectivos policiales. Ahora, nos han derivado con la Dirección de Personas Desaparecidas y han dicho que van a chequear las cámaras”, mencionó la sobrina.

Hombre desapareció desde el último sábado 6 de febrero. Foto: difusión

Por otro lado, el adulto mayor no lleva consigo un teléfono celular, lo que imposibilita comunicarse con él. Hasta la fecha, los parientes no han recibido ninguna información sobre un posible paradero. Si usted conoce algún dato o ha visto a Juvenal Barrera, no dude en llamar a los números 920 601 072 o 986 034 994.

El hombre vestía un camisa a cuadros oscuro, pantalón plomo, zapatos negros, y presenta una leve cojera en la pierna derecha.

¿Qué hacer en caso de desapariciones?

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140 / 330-7068 / 942072845. También puedes contactar a la línea gratuita 114. Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición.

Recuerde que para reportar la desaparición solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada y reportarla en cualquier dependencia policial. Esta alerta no implica costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.