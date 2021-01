Ancón: vecinos denuncian que se practican deportes en lozas y playas

A través de las redes sociales, vecinos de Ancón denunciaron que ciudadanos no respetan las disposiciones del Estado y realizan prácticas deportivas en el balneario y lozas de dicha jurisdicción.

Según las imágenes captadas por el celular de un morador de la zona, un joven se encuentra haciendo esquí acuático a tempranas horas de la mañana y en plena inmovilización social obligatoria.

“¿Aquí tienen corona o qué fue? Salgo a hacer mi rutina matutina de una hora diaria y si yo quiero nadar, pero no tengo mi yate para salir a hacer deporte acuático, no puedo hacerlo. Aunque deportes acuáticos cero dijo el Gobierno. No entiendo”, dice el usuario de Facebook en el video.

Asimismo, otra vecina de Ancón también hizo su denuncia pública y señaló que en la loza deportiva del local San José de dicho balneario, se encontraban más de 10 personas practicando voleibol sin hacer uso de la mascarilla respectiva e incumpliendo la cuarentena obligatoria por la COVID-19.

“¿Cómo es posible que la Municipalidad de Ancón permita que se practique deporte? Esto es en la loza del local San José hoy día en la mañana. Los padres de estos muchachos no toman conciencia que por todos los medios se dice que está en aumento los contagios del COVID-19, no aman a sus hijos. Quédense en su casa, no hay camas UCI, no hay médicos. Basta de tanta ignorancia”, se lee en la publicación.

Ante estas denuncian, los internautas de la conocida red social manifestaron su indignación por los actos negligentes de este grupo de personas y pidieron el pronunciamiento de la comuna.

“Qué irresponsabilidad de todos los que estuvieron ahí y dónde están las autoridades”, argumentó una usuaria.

La República se comunicó con representantes de la Municipalidad de Ancón, quienes manifestaron que requieren del apoyo de la PNP para poder hacer respetar las normas sanitarias en su jurisdicción, dado que la gente hace caso omiso a las autoridades.

“Como municipalidad, hacemos un llamado a las autoridades policiales y Fuerzas Armadas a sumarse a nuestro trabajo para primar el principio de autoridad, a fin de que los infractores reciban la multa que les corresponde por la irresponsabilidad de los ciudadanos”, indicó el alcalde de Ancón, John Barrera.