Callao: asesinan a disparos a trabajador de DP World

Alrededor de las 8.00 a. m., un trabajador de DP World fue acribillado en el cruce de las avenidas Argentina con Santa Rosa, en el Callao. Este hombre fue identificado como Pedro Rosauro Casana Espinoza.

De acuerdo a información de la Policía Nacional del Perú a La República, los sicarios, quienes iban a bordo de una motocicleta, interceptaron a la víctima cuando estaba a punto de guarda su vehículo en una cochera cerca a la intersección de esas calles.

Los criminales dispararon hasta en cuatro oportunidades. El padre de familia había llegado hasta el lugar para reunirse con un amigo, quien terminó siendo solo herido. Finalmente, los hampones huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Los familiares de la víctima indicaron que podría tratarse de una venganza, ya que no se robaron nada de sus pertenencias. No obstante, indicaron que no saben cuáles habrían sido los motivos o amenazas que llevaron a este desenlace. “Él pasaba y se encontró con un amigo. Ahí han venido de una moto, se desconoce cuántos criminales serían, pero le han disparado”, aseveró el tío del fallecido.

El herido fue trasladado al hospital Carrión, donde su estado de salud aún es evaluado. Además, manifestó que la familia ha quedado consternado por el crimen y por los asesinatos constantes en el Callao. Por ello, han solicitado mayor seguridad en toda la región para frenar los índices delictivos.

Por último, peritos de Criminalística ya se encuentran en el sector para investigar este caso y dar con los responsables. El Ministerio Público aún no se apersona para el levantamiento del cuerpo.

