La declaratoria de la situación de emergencia de la limpieza pública generó controversia entre los regidores de minoría y del oficialismo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), respecto a los mecanismos legales que se aplicaron y los efectos de esta medida.

El último viernes, el concejo edil aprobó la recomendación de la Comisión de Asuntos Legales por mayoría.

De los 15 munícipes, nueve votaron a favor y seis regidores en abstención, entre los que se encuentran Jony Piana, Orlando Puell, Percy Espinoza, Karina Villegas y Pamela Alva. Ellos consideran que no existe un sustento legal para dar luz verde a esta disposición.

Criterios

La República dialogó con el regidor Pedro Ubillús, quien precisó que la declaratoria de emergencia es necesaria por el problema de contaminación que originan los residuos sólidos en la Ciudad de la Amistad. “Es una decisión acertada en beneficio de Chiclayo”, aseguró.

En tanto, su par Jony Piana subrayó que esta disposición tiene vacíos legales, incluso señaló que la recomendación de la Comisión de Asuntos Legales es confusa. En ese sentido, solicitó que la Contraloría General de la República intervenga de oficio.

“La incapacidad no es justificación para declarar la situación de emergencia. No es posible que entre julio de 2019 a marzo de 2020 no se hayan tomado medidas para evitar el problema que ahora existe por la limpieza pública. El ente de control debe actuar”, sentenció.

Líneas seguidas, el regidor Orlando Puell señaló que la declaratoria de la situación de emergencia por la gestión de residuos sólidos es competencia del Ministerio del Ambiente (Minam) en virtud al D.L. n.° 1278.

También indicó que la Ley de Contrataciones precisa que este tipo de disposiciones se efectúan para realizar contrataciones directas.

Explicación municipal

La Gerencia de Desarrollo Ambiental señaló que el Informe n.° 033 de fecha 13 de enero de 2021, de la Subgerencia de Residuos Sólidos precisa que pese a los esfuerzos no se logró la recuperación de la capacidad operativa para la recolección de los residuos sólidos.

También mencionó que, a diciembre de 2020, el servicio de recolección cayó en 47% y del barrido de calles en 33%.

Es por eso que planteó la declaratoria de la emergencia para firmar convenios marco y específicos con las diferentes entidades del Estado, para el apoyo con maquinaria pesada, operadores y conductores.