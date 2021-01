Rainer Herrada Mamani, el joven trabajador de una compañía eléctrica agredido tras cumplir con cortar la luz de un edificio en Miraflores, reveló que fue agredido hasta en tres ocasiones por Patricio Montenegro antes de ser auxiliado por los vecinos.

En diálogo con La República, el operador de 21 años explicó que antes de ser atacado en el cruce de General Córdova con Quiñones había sido abordado por una mujer y su portero luego de proceder con el corte del suministro. Tras ello, un hombre lo interceptó en su auto mientras se dirigía a otro inmueble.

“Yo me retiré con el equipo y fui al siguiente predio. De la nada, aparece un cliente estacionado ahí, me pregunta si soy de Luz del Sur y empieza a gritarme y me empuja contra la pared. Ya en el piso se me caen mis herramientas, y cuando me dispongo a levantarme me cae el manotazo”, señaló el agraviado.

Herrada Mamani precisó que, antes de ser discriminado y recibir improperios de todo tipo, fue llevado contra el muro de un edificio para sorpresa de los residentes, que en todo momento intentaron defenderlo ante la furibunda arremetida.

“La primera fue cuando baja del vehículo y me empuja contra la pared. Cuando me levanto, recibo el segundo: un manotazo que hizo volar mi careta. La recojo y ahí, como se ve en el vídeo, recibo el tercero (...) Justo ese departamento tenía una cámara en la esquina. No sé si habrá grabado todo, pero los vecinos también estaban presentes”, indicó.

En un primer momento, los atacantes aseguraron que el pago del suministro ya estaba hecho. Sin embargo, no figuraba así en el sistema de Luz del Sur.

De acuerdo a información en línea, Patricio Montenegro Doig es instructor de surf con más de diez años de experiencia trabajando con niños en su academia PMD Surf Training.

Usuarios en las redes sociales se solidarizaron con el caso del joven operador y han exigido la inmediata intervención de Patricio Valderrama Doig, quien hasta el momento no ha sido ubicado por ningún vecino o autoridad.

La municipalidad de Miraflores tampoco se ha pronunciado al respecto, pese a que en noviembre pasado resolvió multar al ciudadano Guillermo Estuardo Miranda North luego de que protagonizara un incidente similar de xenofobia contra un repartidor de Rappi.

Luz del Sur se pronuncia tras ataque a operador en Miraflores

Hans Berger, gerente de Relaciones Corporativas de Luz del Sur comentó a 24 Horas que Rainer Herrada Mamani trabaja para una empresa contratista. Pese a no tener vínculo laboral directo, Luz del Sur le brindará apoyo legal al joven “porque este tipo de actos no se pueden permitir”.

Berger explicó que se le cortó la luz a Patricio Montenegro el 8 de enero porque debía S/ 500 y se le volvió a cortar el 12 porque restableció el servicio con una conexión ilegal. Añadió que el agresor ya canceló su deuda, pero la denuncia sigue en curso.