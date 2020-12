La Libertad: muere motociclista que atropelló a Dennis Fernández

El conductor de motocicleta que atropelló a Dennis Fernández González en Chao (Virú) murió tras estar en estado de coma durante cuatro días en una clínica privada en Trujillo.

Así lo confirmó la consejera regional por Virú, Mirtha Higa Urquiaga, quien a través de las redes sociales lamentó la partida de Joel Noe Rumay Saune, de tan solo 22 años de edad.

Rumay Saune había provocado un accidente en la madrugada del viernes 4 de diciembre, durante las protestas por el paro agrario. Ante el bloqueo de vías y la falta de vehículos disponibles, el joven que recibió el fuerte impactó, Fernández González, falleció. Asimismo, en ese momento, Rumay fue detenido por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y llevado a la comisaría del sector.

Sin embargo, este no fue derivado a la posta para las atenciones debidas producto del fuerte impacto. Según Higa Urquiaga, los agentes lo llevaron directamente a la dependencia policial, pese a la insistencia para ir a un establecimiento de salud.

Tiempo después, los familiares de Rumay trasladaron al joven de la comisaría a una clínica ante el coma que sufrió, por lo que se increpó el actuar policial y se solicitó las investigaciones del caso.

La autoridad también precisó que el accidente ocurrió debido a que en el lugar no había luz y el motociclista no pudo ver a Fernández González. Incluso, reveló, el conductor no se fugó y junto con Higa y vecinos trataron de auxiliar a Fernández.

Muerte en Chao

En el marco de las protestas, en Virú, en horas de la tarde del 3 de diciembre, un joven de 19 años, identificado como Jorge Yener Muñoz Jiménez, perdió la vida en la posta de Chao. En la madrugada del 4 de diciembre se confirmó el deceso Dennis Fernández González tras el accidente automovilístico y por la falta de atención.

