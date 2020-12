Arequipa: comerciantes del Cercado temen cierre por no pagar impuestos

A pocos días de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, los comerciantes que tienen puestos en diferentes galerías y centros comerciales del Cercado temen que la Municipalidad Provincial de Arequipa clausure sus puestos por la falta de pagos de algunos conceptos.

El presidente de la Cámara de Asociaciones de Centros Comerciales de Arequipa, Eleazar Abarca, indicó que el área de Reactivación Económica de la comuna les envió una notificación instándoles a regularizar sus giros y pagar sus tributos en un plazo de 15 días. De lo contrario, iniciarían la fiscalización y sanción a sus negocios, de acuerdo a la ordenanza municipal.

Para el dirigente eso significa una amenaza de cierre, justo en la época en que podrían generar mayores ingresos. Abarca indicó que si esto se cumple solo les quedaría ocupar las vías públicas lo que generaría desorden y aglomeración. “Si cierran nuestros puestos de trabajo, solo nos quedan las vías, no solo vamos a generar problemas de salud, sino de viabilidad”, expresó.

Ocuparían la calle Siglo XX, Muñoz Najar, Piérola, Perú, San Juan de Dios. En los centros comerciales, laboran alrededor de 15 mil emprendedores. Abarca calificó esta notificación como una bomba de tiempo que en cualquier momento puede estallar. Además, dijo que con este tipo de acciones solo beneficiarían a los grandes centros comerciales.

“El acuerdo de setiembre fue que los tributos como renovación de licencias y certificados estarían en suspenso hasta que podamos recuperarnos de la crisis económica. El alcalde aceptó, pero ahora aparecen estas notificaciones”, acotó.

Por otro lado, Abarca manifestó que el municipio no reconoce la licencia de funcionamiento corporativa por centro comercial, como dice la ley. “Las licencias que fueron pagadas en 2002, hasta el momento no han sido entregadas”, dijo. La postura edil es que esta licencia corporativa no existe y los negociantes deben tramitarla individualmente.

En un comunicado, los negociantes de los más de 100 centros comerciales pidieron a la población arequipeña que apoyen a la reactivación, comprándoles a los pequeños empresarios.

Argumentaron que están en situación de quiebra y si no se recuperan, tendrán que cerrar sus negocios.

Por otro lado, la municipalidad ha instado a los ambulantes a que acudan a inscribirse para poder vender en espacios como el Palacio Metropolitano de Bellas Artes, alrededores del estadio Melgar.