El miedo se va, pero el virus continúa ahí

“Hierba mala nunca muere”, dice Mario entre risas cuando le preguntan por qué ya no usa la mascarilla correctamente (solo cubre su boca). El hombre de unos 50 años cree que lo peor ya pasó y no se contagiará de Covid-19. Y, como él, cientos de personas ya no cumplen con las medidas básicas para frenar el virus que ha atacado a casi un millón de peruanos en nueve meses. ¿Por qué ocurre esto?

“Muchas personas aceptaron las medidas por miedo más que convicción”, explica el psicólogo Jeancarlo Bolaños, del centro de Salud Ayacucho de San Juan de Lurigancho. Y es que desde hace unos meses, la curva de casos y muertes por Covid-19 ha ido en descenso, lo que podría haber generado una sensación de optimismo en la población.

Como se recuerda, hace poco más de un mes, el 88% de peruanos encuestados por el Instituto de Estudios Peruanos aún manifestaba preocupación ante una segunda ola de contagios. En ese momento, el país reportaba un promedio de 120 muertes diarias por el virus, y luego este número fue cayendo.

Para el psicólogo, el no temer contagiarse es una forma de egoísmo y falta de empatía porque la persona no está pensando en que si se infecta de Covid-19 puede contagiar a otros. “Una señora formaba cola en el centro de salud donde trabajo, pero no guardaba el distanciamiento y llevaba la mascarilla hacia abajo. Al pedirle que respete las medidas, me dijo ‘igual me voy a morir’, a lo que yo contesté ‘pero los demás aún quieren vivir’. Hay otros que me dicen ‘a mi ya me dio’”, señala.

Otros motivos por la que las personas ya no respetan las medidas serían la intolerancia al encierro o la propia cultura del país con respeto a los hábitos de higiene. “En Asia, por ejemplo, llevan mascarilla incluso por una gripe. Acá no estamos acostumbrados”, dice Bolaños. Sin embargo, el Estado también juega un rol importante. “Muchas personas están acostumbradas a que alguien les diga lo que tienen que hacer. Ya no hay muchas campañas y los eventos, con causa justificada, ocurridos en las últimas semanas (como las protestas) no han aumentado los contagios. Entonces, esto refuerza la creencia de que nada malo va a pasar, pero esto no necesariamente es así”, enfatiza el psicólogo.

Claves contra el Covid-19

Dos infectólogos consultados por La República recordaron las medidas claves del cuidado contra el Covid-19: mascarilla, distanciamiento social y lavado frecuente de manos.

“En otros países bajaron la guardia y los casos se dispararon rápidamente. Sumado a ello, en estos momentos lo principal es evitar las aglomeraciones en espacios cerrados”, dice Camille Webb, quien considera que aún no debieron abrirse los cines ni casinos.

Por su parte, Leonel Martínez, del hospital Loayza, quien ha atendido a miles de pacientes en la peor etapa de la pandemia, piensa que sí es importante reactivar las actividades normales para evaluar si es que habría o no incrementos; sin embargo, también pone énfasis en no acudir a espacios cerrados. “Está claro que estamos en una etapa de retirada (del virus), pero debemos ser prudentes”.

“Algunos dicen que el Covid y su vacuna no existen”

Aunque la gran mayoría de peruanos acató las medidas dictadas por el Gobierno durante los primeros meses de la pandemia, también hubo quienes nunca lo hicieron por creer que el Covid-19 no existe. “Hay un grupo de personas que aún dice que el virus no existe. Entonces, eso refuerza la conducta de no cuidarse”, dice Bolaños.

Asimismo, recomendó tener cuidado con la sobreinformación y desinformación sobre la vacuna. “Debemos buscar varias fuentes. Hay teorías que a veces llevan a la muerte”.

Para el infectólogo Martínez, lo ocurrido con la difteria es un ejemplo de la importancia de la vacunación. Por ello, pidió que la gente se siga cuidando mientras llega la vacuna contra el coronavirus.

