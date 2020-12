Cusco: dictan 35 años de cárcel para hombre que asesinó a su bebé

El caso de parricidio que se registró en mayo del 2019, y que conmocionó a toda la población de Cusco, llegó a su recta final. Después de varias audiencias y pese a que el acusado negó el crimen inicialmente, el Poder Judicial ratificó la sentencia de 35 años contra Rubén Ccorahua Nina (30). El sujeto es investigado por los delitos de parricidio agravado y tentativa de feminicidio.

Como se recuerda, el hecho se registró en la comunidad de Huamanchaccona del distrito de Ancahuasi en la provincia de Anta. Ccorahua citó a su pareja en un lugar desolado y, tras sostener una discusión, le arrebató al menor de los brazos. Luego, lo golpeó, ocasionado su muerte instantánea. Antes de ello, el agresor también había golpeado a la mujer, quien tendida en el piso e impedida de moverse por sus lesiones, presenció el crimen.

Tras ello, el sujeto intentó asesinar a la agraviada, pero la víctima logró pedir ayuda. Ccorahua huyó del lugar y días después, fue detenido en la comisaría cuando preguntaba a los agentes si había una denuncia en su contra.

Desde la detención del agresor, la afectada enfrentó una ardua lucha por encontrar justicia, desde afrontar una denuncia en la que Ccorahua le culpaba del crimen hasta recibir llamadas extrañas cuando el sujeto cumplía prisión preventiva.

“Yo quería cadena perpetua para que nunca más salga, no lo quiero ver. Tengo miedo de que un día salga, de la cárcel salen bravos, van a buscar a sus víctimas y las victimizan”, sentenció.

Reconoció también el apoyo que recibió de las diferentes entidades. “Yo tuve apoyo de la Defensoría del Pueblo. Gracias a ellos, todo he logrado. Yo vivo en el campo, no cuento con medios económicos. El Estado me ha apoyado con abogado y todo”, refirió.

Asimsimo, recordó la ilusión que tuvo cuando se convirtió en madre. “Toda mi vida yo iba a dar por mi hijo, hacerle estudiar, sacarle profesional. Pero todo se fue al agua”, lamentó.

Aunque el fiscal Dante Cayo Mancilla logró comprobar los hechos en contra del sentenciado y consiguió una amplia condena, la progenitora pide una medida más severa. “Yo siempre estoy con el dolor, mi hijito ya no va a volver, estoy dolida”, expresó.