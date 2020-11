En Talara (región Piura), diez menores de edad fueron intervenidos en medio de una celebración pese al estado de emergencia decretado por el coronavirus.

El domingo 22 de noviembre, personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) y Serenazgo dio cuenta de cerca de 50 jóvenes, entre ellos una decena de menores, en el interior de una vivienda, donde se desarrollaba una denominada fiesta semáforo COVID-19.

El desarrollo de la celebración fue advertida por los propios vecinos de la avenida C, quienes se alarmaron no solo por la presencia masiva y el estruendo por la música en alto volumen, sino porque muchos no portaban mascarillas necesarias para evitar la propagación de la enfermedad viral.

Asimismo, dentro del recinto empleado para fines lúdicos se halló gran cantidad de botellas de cerveza y cigarrillos.

Tras ello, se levantó un acta donde quedó constancia de la vulneración a la norma; se iniciará la investigación respectiva y se sancionará a los propietarios por la comisión del presunto delito contra la salud pública.

Autoridades

Por su parte, el jefe de Serenazgo, Carlos Segovia Chávez, señaló que estas concurridas fiestas se dan de manera esporádica, y que la zona de mayor incidencia es el sector norte de la ciudad.

En un solo fin de semana pueden desarrollarse entre 15 y 20.

A su turno, el comisario de la provincia, Carlos Berrú Paz, recomendó a los padres de familia y población talareña tener un mayor control y comunicación con sus hijos, ya que este tipo de acciones generan la propagación de la COVID-19.