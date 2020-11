La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) clausuró esta semana 10 establecimientos comerciales ubicados en las avenidas César Vallejo y José M. Eguren, así como en la calle Sinchi Roca al verificar que atendían al público en condiciones inseguras y no contaban con el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE).

El operativo estuvo a cargo de personal de la Subgerencia de Defensa Civil con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas que acuden a diversos establecimientos comerciales a realizar sus compras. Los inspectores se cercioraron que los negocios cuenten con todas las medidas de seguridad en sus instalaciones.

Entre las deficiencias que identificaron los ingenieros de Defensa Civil se comprobó que algunos comerciantes aún usan cables mellizos, los extintores estaban vencidos y obstruidos con su mercadería, los vidrios y espejos no tienen láminas de seguridad, no cuentan con luces de emergencia, no tienen el protocolo de pozo a tierra ni el sistema de detección de incendio.

Por estos motivos y sobretodo porque no tienen el certificado ITSE, la Subgerencia Defensa Civil procedió a clausurar 10 negocios por un plazo de 30 días y notificó a otros 45 locales más para que los propietarios se acerquen a las oficinas de la MPT a tramitar este documento obligatorio para todos los comercios que operan en la ciudad.