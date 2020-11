Áncash: recorren obras públicas para evitar casos de extorsión y violencia

Miembros del Ministerio Público de Áncash realizaron una intervención oficial que tuvo como objetivo la prevención de hechos ligados a extorsión, cobro de cupos, violencia y disputas entre sindicatos de construcción civil en obras públicas.

La Fiscalía de Prevención del Delito recorrió una de estas obras estatales para verificar el desarrollo normal de las actividades, así como las recomendaciones de formalización para los residentes, quienes deben estar inscritos debidamente en un sindicato, con contrato y registro de asistencia.

La obra intervenida fue la ejecución del Boulevard Pastorcita Huaracina, con sede en el distrito de Independencia, provincia de Huaraz, hasta donde llegó el fiscal adjunto provincial Manuel García Beltrán para verificar las tareas, teniendo en cuenta el cumplimiento cabal de los protocolos de bioseguridad a fin de evitar contagios de la COVID-19.

Marco de legalidad

“Vamos a continuar con todas las obras. Intentamos, en primer lugar, ver los aspectos de bioseguridad para evitar el contagio del virus; luego, que no se estén cobrando cupos y que los trabajadores estén debidamente formalizados con sus contratos. No se va permitir, tampoco, que se contraten o se establezcan acuerdos con sindicatos que no estén formalizados”, señaló el titular.

El operativo contó con la participación de la Policía Nacional e inspectores de Sunafil, y se realizó como parte del protocolo institucional de actuación conjunta para prevenir la violencia en obras de construcción civil, en el marco del D.L. N.° 1187.