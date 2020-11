Puno: teniente EP toma drástica decisión ante constantes castigos y maltratos

Un teniente del Ejército Peruano atentó contra su vida debido a los constantes castigos y maltratos que sufría por parte de sus superiores de la Unidad del Grupo de Artillería de Campaña Coronel Ruiz Nro 8 del Cuartel de Zarumilla de Juliaca de la Cuarta Brigada de Montaña de Puno.

El teniente EP de 34 años de edad, cerca a las 18.00 horas del último viernes, salió de su unidad y mientras caminaba por la plaza Zarumilla se desvaneció en plena vía pública, por lo que familiares del militar tuvieron que auxiliarlo al hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca.

Uno de sus familiares señaló que en febrero del presente año, el militar solicitó a sus superiores que, por motivos personales, lo trasladen al Cuartel de Ilave para continuar su servicio. Sin embargo, lejos de atender su pedido —indicaron— fue sometido a castigos y maltratos.

Renzo Calcina, abogado del militar, informó que el 20 de octubre presentó una denuncia penal por abuso de autoridad en contra del comandante EP de la unidad del GAC Coronel Ruiz Nro 8, Jhon Hinojosa Velásquez. La denuncia también se presentó a la Fiscalía Militar Policial Sur Oriente. No obstante, hasta el momento no ven este caso.

“Mi patrocinado ha recibido 14 sanciones de arresto argumentado que cuando se desempeñaba como oficial de guardia no cumplió con sus obligaciones, se le sancionó por permitir dejar salir a personal de tropa mal uniformado fuera de las instalaciones, por llegar tarde a servicio y otros”, señaló.

"Mi familiar en más de una ocasión me dijo que atentaría contra su vida por los constantes castigos de sus superiores. ‘Ya no aguanto esta situación’, me indicó”, dijo uno de los parientes del teniente.

