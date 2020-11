Vicegobernador habría usurpado funciones, denuncia presidente de Consejo

El presidente del Consejo Regional de La Libertad, Greco Quiroz Díaz, reveló que el vicegobernador Ever Cadenillas habría incurrido en delito de usurpación de funciones al haber firmado una resolución cuando el gobernador Manuel Llempén no estaba fuera de la región, sino en un acto protocolar en Trujillo.

“De acuerdo a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales el vicegobernador regional solo asume funciones en casos de ausencia, vacancia o impedimento legal del gobernador; sin embargo, vemos que la Resolución Ejecutiva Regional N° 851-2020-GRLL/GOB de fecha 19 de octubre de 2020, la firma Cadenillas cuando el gobernador Llempén estaba en Trujillo inaugurando la planta de oxígeno”, explicó Greco Quiroz a La República.

El documento designa al exasesor legal del Proyecto Especial Chavimochic (PECh) Henry Chávarry Alvarado como asesor del gobernador regional.

“He pedido al secretario general del Gobierno Regional, Francisco Falcón, que me alcance todas las resoluciones del 2019 y 2020 porque tengo sospechas que esta no podría ser la primera vez, pero me ha contestado que no hay personal, que son muchas hojas, que no hay computadora, impresora ni tinta. Está poniendo muchos obstáculos a mi labor fiscalizadora”, expresó Greco Quiroz.

Por su parte, Ever Cadenillas replicó diciendo que la resolución la firmó el viernes 17 de octubre, cuando el gobernador se hallaba en Santiago de Chuco, y que por un error de impresión figura con fecha 19 de octubre. “No hay ninguna irregularidad”, aseguró Cadenillas.