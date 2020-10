Municipalidad de La Punta prohíbe ingreso de menores de 14 años y adultos mayores a su jurisdicción

A través de las redes sociales, vecinos y ciudadanos de otros distritos de la capital denunciaron que la Municipalidad de La Punta, Callao ha colocado carteles en los que se lee que los menores de 14 años y mayores de 65 tienen restringido el ingreso al conocido balneario como medida temporal, debido a la pandemia por el nuevo coronavirus.

Según los moradores de dicha jurisdicción, esta medida no guarda relación con las implementadas por el Ejecutivo en la que se señala que los niños de 12 años sí pueden salir de sus hogares y realizar un paseo diario por un lapso de una hora y que los adultos mayores, considerados población de riesgo, sí pueden salir a realizar sus labores cotidianas.

Asimismo, consideraron que esto es una limitación a sus derechos y un acto discriminatorio por parte de la comuna.

“Se han vuelto locos y son unos tiranos. No tienen derecho a esta discriminación cuando ya nos han restringido demasiado con los confinamiento, las mascarillas y los protectores faciales. Esto es un abuso a nuestros derechos”, se lee en uno de los comentarios de Facebook.

Por otro lado, hubo algunas personas que denunciaron que efectivamente miembros del serenazgo los retiraron de las playas, argumentando que por disposición de la Municipalidad de La Punta y al tener una menor de edad en el grupo no podían estar en ese lugar.

“Tal cual... Fui a La Punta con mi hermana y mi madre eran las 5.00 p. m. aproximadamente, no había nadie. Como es playa de piedras decidimos recoger algunas piedritas redondeadas. También como paseo corto, también por la hora y a los diez minutos como si fuéramos delincuentes, estábamos con un patrullero al lado (ya quisiera que fuera así para la delincuencia) y nos preguntaban e increpaban el porqué estábamos allí. Si bien no fueron groseros, nos dijeron que las cámaras habían registrado la escena y por eso estaban allí. No nos quedó de otra que subir al auto y salir. Al estilo dictadura”, escribió otro usuario en la conocida red social.

Nos intentamos comunicar con la Municipalidad del Callao para obtener una respuesta sobre lo sucedido, pero no tuvimos respuesta alguna.

