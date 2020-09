Arequipa: director del hospital de la Policía afirma que la falta de medicinas escapa de sus manos

La Sanidad Policial de Arequipa reanudó la atención en sus consultorios externos en 15 especialidades. Esto luego de tres meses de suspender las citas para atender a familiares de efectivos y a los mismos agentes afectados por el nuevo coronavirus. El director de este establecimiento, coronel PNP Francis Alarcón, dio detalles del restablecimiento de las citas y también habló sobre las acusaciones de maltrato por parte de algunos suboficiales.

Alarcón indicó que las quejas a lo largo de la pandemia se concentraron por la falta de algunos medicamentos para la atención médica. Explicó que se trató de un problema nacional y regional que escapó de las manos de su dirección. “Nuestro hospital no era COVID-19 y empezamos con muchas limitaciones. Recibimos ayuda de Lima y vinieron médicos de para implementar Unidades de Cuidados Intermedios. Hay gente que entendió toda esta situación y gente que no”, declaró el oficial.

Sobre la denuncia de presunto maltrato realizada por la suboficial Hypatia Gonzáles Gonzáles en su contra, Alarcón indicó que se defenderá si el órgano de disciplina de la institución inicia un procedimiento de oficio por este caso. El 2 de agosto Gonzáles acudió a la Sanidad para redactar una queja en el Libro de Reclamaciones y grabó cuando Alarcón le indica: “¿Por dónde ha entrado usted? La voy a sancionar”.

Alarcón sostuvo que el video es direccionado. “Si supieran cual es la real situación de la suboficial no estaríamos tocando este tema. Yo no puedo tocar un tema de salud porque es entrar en un tema personal y de privacidad (…) No puedo hacer mea culpa cuando, al contrario le pedí por favor que desaloje un área enteramente COVID-19”, aseveró.

También se pronunció por el caso de Godofredo Reyes, brigadier que falleció en la última semana de agosto. Sus familiares acusaron que no le daban de comer y que lo tenían abandonado en el área de hospitalización. Alarcón sostuvo que es falso y que el caso tuvo un manejo mediático. “No soy médico, pero según su expediente clínico llegó muy afectado en su salud”, respondió.

Reconoció que en el caso de Reyes como en varios otros otros, la Sanidad no contaba con los medicamentos y que los familiares debieron asumir los costos. No obstante, resaltó que todo lo invertido es devuelto por el hospital en un plazo máximo de 30 días. “Todavía hay una pequeña escasez. Los gastos los puede asumir la familia, pero con cargo de reposición”, indicó.

Sobre las citas, informó que los pacientes deberán llamar para separar su turno. Calculó que por cada especialidad se otorgarán 20 citas al día, ante la reducción en 90% de casos del nuevo coronavirus. Además, afirmó que seguirán atendiendo casos COVID-19, pero que estarán separados por infraestructuras ejecutadas. Por último, precisó que en el tercer piso estarán los servicios de Cuidados Intermedios y en el sexto el área de hospitalización.

En la actualidad, el establecimiento de salud alberga a un paciente grave y 11 hospitalizados por la pandemia.

