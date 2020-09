Lejos del abrazo de los niños y con fiestas móviles personalizadas: el nuevo rumbo de los shows infantiles

Las medidas de seguridad para evitar más contagios de la COVID-19 afectaron a un importante número trabajadores que se dedicaban a la realización de eventos, entre ellos los shows infantiles. Sin embargo, la innovación surgió para rescatar a estos negocios que ahora utilizan los medios tecnológicos para llegar a los más pequeños de la casa.

Este es el caso de Roxana Rivera “Roxy” y Alejandra Valdez “Mimi”, dos animadoras de fiestas infantiles que utilizan las plataformas de YouTube, Facebook, Meet o Zoom para intentar sacar adelante un rubro que creían perdido.

PUEDES VER: Venta de departamentos se recuperó entre mayo y julio del 2020

“Nosotros pensábamos que lo del coronavirus era un tema pasajero de una o dos semanas, pero después nos vimos impactados por la prohibición de eventos hasta el próximo año”, explica a La República Roxana Rivera, fundadora de Roxy Producciones, una empresa con 20 años de experiencia en servicios de animación de fiestas infantiles.

fiesta infantil

Por su parte, Alejandra Valdez de “La magia de Mimi” indicó que se vio obligada a cancelar todos los eventos que tenía programado durante dos meses, tras las disposiciones del Ejecutivo para evitar un mayor número de contagios por la COVID-19.

“Mi empresa de animación tenía de cuatro a cinco shows los fines de semana. Nos contrataban colegios para hacer eventos, pero todo se canceló por la pandemia”, afirma Valdez, quien lleva más de seis años en el rubro.

Incluso ’Roxy’ comenta que estuvo a punto de caer en depresión ante la incertidumbre. “Se nos cerraban las puertas y la fuente de ingresos para mi familia. Además, es mi arte y lo que me gusta hacer. Yo hacía shows infantiles presenciales en centros comerciales y de un momento a otro que te digan que ya no hay eventos hasta el próximo año es chocante”.

No obstante, ambas animadoras lograron sobrevivir con algunos ahorros y a su vez comenzaron a idear la forma en que lograrían reflotar sus negocios, un cambio que traería consigo el paso al formato digital y a las transmisiones desde una pantalla.

PUEDES VER: Viva Air reanudará vuelos a Arequipa y Tarapoto desde el 2 de setiembre

Inicios de los shows virtuales

Las animadoras se adaptaron a la nueva modalidad de la comunicación virtual y modificaron sus shows presenciales con el fin de lograr el mismo efecto a través de una pantalla de celular o de computadora. “Roxy” comenzó vendiendo saludos virtuales para obtener ingresos y luego shows en línea. En un inicio, confiesa, le costó ingresar al mundo tecnológico debido a que no manejaba el tema de las redes sociales con gran experiencia, pero continuó con su trabajo hasta que logró captar la atención del público.

“Al comienzo eran shows esporádicos, porque muy pocas personas apostaban por este tipo de eventos y más aún con la falta de dinero en los hogares. Después de que han visto los espectáculos que se ofrecen y la recuperación paulatina del factor económico, han comenzado a optar por estos eventos”, señala Rivera.

También realiza visitas sorpresas a los niños. “Los pequeños pueden disfrutar de un minishow de 30 minutos. Llegamos a bordo de una minivan decorada con muchos globos. Visitamos al niño por su cumpleaños, les regalamos conos y les ofrecemos coreografías respetando la distancia social y las medidas de salubridad dictadas por las autoridades”, explica.

En tanto, “Mimi” comenta que al principio no se decidía por los shows virtuales, ya que consideraba que no era de interés de sus clientes. Sin embargo, probó con algunos eventos y notó que existe un sector de la población que ha apostado por estas actividades para los engreídos del hogar.

fiesta infantil

Las empresarias manifestaron que aparte de los shows en línea ofrecen un servicio completo; es decir, la decoración, el catering, el video y el espectáculo. Durante la fiesta virtual Mimi y Roxy realizan juegos y dinámicas a través de Zoom o Meet porque son plataformas que los niños manejan en el colegio.

“Ahora que no se pueden hacer fiestas infantiles en vivo, tratamos de llevar esa alegría a los niños. No obstante, me da pena porque no puedo abrazarlos, lo que era una gran motivación para mí”, remarca Roxy.

Por otro lado, Mimi admite que sí hay un poco de diferencia entre los shows virtuales y los presenciales, pero tratan de hacer pasar un momento agradable a los niños, quienes olvidan que están confinados en sus casas por seguridad.

Proyecciones a futuro de “La magia de Mimi” y “Roxy Producciones”

Tras las disposiciones del Ejecutivo de evitar las reuniones familiares ante la pandemia, ambas emprendedoras tienen proyectadas actividades a largo plazo.

Fiesta infantil

“La magia de Mimi” continuará con los shows virtuales después de la pandemia, según adelantó Alejandra Valdez. “Gracias a los shows virtuales se puede conectar a toda la familia, como a papás que se encuentran alejados de sus hijos en otros países por temas laborales, y llegamos a lugares menos pensados”.

Roxana Rivera, por su parte, adelantó que tiene planeado continuar con su programa de televisión que trasmite todos los domingos a las 6.30 de la tarde a través de Facebook y YouTube. Asimismo, iniciará talleres virtuales donde impartirá clases de teatro, baile, expresión corporal y manualidades para los pequeños.

fiesta infantil

Durante estos tiempos también se ha dedicado a componer canciones como “A cuidarnos del coronavirus”, con la que busca instar a los niños a tomar las medidas de higiene necesarias para evitar enfermarse de la COVID-19.

Ambas empresarias coinciden en que si bien estamos viviendo una etapa difícil y crítica para la mayoría de peruanos, siempre hay que intentar tener una actitud positiva y ser creativos para continuar con cualquier tipo de negocio porque “es un camino difícil, pero no imposible”.