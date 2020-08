En Tacna, reportan intoxicación por uso de la ivermectina sin control médico 

Personal de salud del distrito de Ite ha reportado que agricultores y trabajadores del sector público han padecido intoxicaciones por el abuso de medicamentos para la supuesta prevención de la COVID-19, entre ellos la ivermectina. Las atenciones en este pequeño distrito rural se han duplicado y en gran parte se debe a esas intoxicaciones.

“No sé por qué, pero hay pacientes que se están tomando por su cuenta la ivermectina, que no tiene razón de ser, he recibido tres intoxicados por ivermectina. No se puede hacer eso porque se requiere monitoreo médico, es un tratamiento que se toma por gotas en base al peso y tiene una dosis máxima”, señaló la representante de EsSalud, Sandra Díaz.

La ivermectina se estaría ofertando sin receta en la provincia de Jorge Basadre, a la que pertenece Ite. Así se alertó a las autoridades que conforman el comité multisectorial de salud de ese distrito. El subprefecto, Américo Coaila Centeno, refirió que ya están identificando donde se ofrecería dicho medicamento y que sería de dudosa procedencia (para uso veterinario).

La ingesta excesiva de la ivermectina daña órganos vitales como el hígado. Las autoridades de Ite han optado por la difusión por perifoneo de los riesgos del consumo de esta droga. Reconocieron y lamentaron que hay temor de los pobladores de acudir al puesto de salud, de manera preventiva para contrarrestar posibles infecciones.

La municipalidad de Ite anunció que dotará al sector salud de dosis de ivermectina de uso humano, balones de oxígeno y pruebas rápidas. Por su parte el director regional de Salud, Juan Cánepa, recomendó a la población acudir al centro de salud ante los primeros síntomas de la infección viral.