Joven denuncia que cobran hasta S/ 12.000 por una cama UCI y pide ayuda para su padre

La familia González se suma al drama de cientos de peruanos que buscan una cama UCI para algún pariente que enfrenta el nuevo coronavirus. En ese proceso, una joven pide ayuda para su padre de 70 años, quien fue llevado de emergencias a una clínica ubicada en San Miguel para que logré superar la enfermedad.

Han pasado los días y el hombre no presenta mejoras. La joven denunció que no le habían mencionado que su padre tenía la COVID-19. “He venido a la clínica para preguntar cómo está mi padre y he querido que salga el médico. Incluso, el día de ayer, intenté hablar con él, pero nada”, dijo en Latina. La última vez que se comunicó con el doctor fue el día lunes, donde le mencionó que su padre tenía algunos síntomas del virus.

Más adelante, la familia González se enteraría que su padre dio positivo a la prueba mediante la página del Instituto Nacional de Salud. “Hemos tenido que buscar para saber que él tenía la enfermedad”, indicó. La joven también detalló que cuando su familiar ingresó a Emergencias, trató de conocer si había camas UCI y se topó con una sorpresa.

“Mi padre cuando ingresa, a mí me dicen que para entrar a una cama UCI, necesitaba diario 12.000 soles, ¿de dónde voy a sacar ese dinero? Nadie tiene (...) Las clínicas están abusando de la situación”, señaló. La joven aclaró que este monto le mencionaron a un familiar; no obstante, han pasado dos días, y ya no hay más camas.

“Yo ahorita estoy solicitando con urgencia una cama UCI, mi padre está mal, esta bajando. No sé si se le puede trasladar al Hospital de Ate porque tengo entendido que haya tienen”, manifestó.

La mujer dijo que su padre cuenta con SIS y preguntó por el traslado. “Yo he consultado en emergencias. Tengo conocimiento del convenio. Mi padre cuenta con SIS y me dijeron que el convenio solo sale con respecto a una transferencia, mi padre no tiene eso”, acotó.

Ahora, la clínica le pide una referencia para trasladar al paciente, pero ella no cuenta con ninguna. Su padre tendría que ser derivado con un tanque de oxígeno, ya que su estado de salud es complicado y su saturación baja cada vez más. Si tiene información acerca de una cama UCI o puede brindar ayudar, llame al número: 997 788 281.

